Nedim Şener cehaletinin kurbanı oldu: “Seçim olan bir yerde hangi otokrasiden bahsediyorsunuz?”

Medya Servisi

Erdoğan’ın rakibi Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin ön seçimine 4 gün kala üniversite diplomasının iptal edilip daha sonra çeşitli suçlamalarla cezaevine atılması, Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir toplumsal tepkiyi açığa çıkardı.

Milyonlar 19 Mart’tan bu yana özgürlük ve demokrasi talebiyle meydanları doldurup boykot kampanyalarına katılırken, TV kanallarında boy gösteren iktidara yakın yorumcular ise temelsiz argümanlarla ülke siyasetinde otoriterleşmenin olmadığını savunuyor.

Son olarak Ekol TV yayınında konuşan yandaş medya unsurlarından Hürriyet yazarı Nedim Şener, seçimlerin yapılması sebebiyle Türkiye’de otoriterliğin olmadığını iddia etti. Demokrasiyi sandığa sıkıştıran Şener, Rusya ve Azerbaycan gibi örnekleri unuttu.

Siyaset bilimi literatüründe de “seçimli otoriter”, “rekabetçi otoriter” ve “kusurlu demokrasi” gibi tanımlamalarla geniş yer bulan baskıcı siyasal modelleri gözardı eden, Türkiye demokrasisindeki derin sorunları, belediye başkanlarının tutuklanmasını ve belediyelere atanan kayyumları dikkate almayan Şener, programın diğer konuklarından hukukçu Ruşen Gültekin ile girdiği tartışmada şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman Belediyesi CHP’de… Çok saçma bir şey değil mi? Seçim olan bir yerde hangi otokrasiden bahsediyorsunuz? Elin gavurları yazdılar. İktidar belediyeleri kaybetti, vermedi mi muhalefete, teslim etmedi mi?”

Yandaş isim, iktidarın kaybettiği belediyelere kayyum atandığı kendisine hatırlatılınca ise belediye başkanlarına yöneltilen siyasi suçlamaları tekrar etmekle yetindi.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Şener’e bilgisizliğinden dolayı tepki gösterdi.