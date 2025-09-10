Nefes alamaz haldeyiz

Madenlerle delik deşik edilmiş durumda olan Malatya Pütürge’deki Taşmış Mahallesi halkı, toz ve gürültünün hem insan hem hayvan sağlığına tehlike oluşturduğunu belirterek, önceki gece yol kapama eylemi yaptı. Halk "Tozdan nefes alamıyoruz, sağlığımız ciddi tehdit altında. Kamyonlar gece sabaha kadar yollarda, uyuyamıyoruz. Yetkililer artık sesimizi duysun" diyerek tepki gösterdi.

ŞİRKETLER KORUNUYOR

Beyaz çimentonun da hammaddesi olan profilit yatağının tespit edildiği Taşmış’ta çok sayıda maden sahası bulunuyor. Yeni madenler için de çalışmaların yapıldığını belirten mahalleli, her yıl çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvanın öldüğünü, verimli tarım topraklarının hızla yok olduğunu belirterek, önceki gece yol kapama eylemi yaptı.

Gece sabahlara kadar maden için yollarda kamyonların gittiğini, tozdan nefes alamaz hale geldiklerini belirten halk, "33 aktif maden sahası mahallemizde bulunuyor. Madencilik faaliyetleri 2018’den sonra daha arttı. Malatya’nın verimli toprakları hızla kirleniyor. Buradan otlanan hayvanlar zehirleniyor ve ölüyor. Gece sabaha kadar maden çalışmaları yüzünden uyuyamıyoruz, tozdan nefes alamıyoruz, sağlığımız kalmadı. Madenlerden kaynaklı çok sayıda aile göç etmek zorunda kaldı” diye konuştu.

Pütürge Çevre Platformu Sözcüsü Ramazan Derin ise "Eğer çözülmezse köyün hepsi mağdur olacak. Halkın sağlığı ciddi tehdit altında" dedi. Kurumlarla çok sayıda yazışmalar yapıldığını ancak önlem alınmadığını anlatan Derin, şöyle devam etti:

"Gerek Taşmış, Babik ve Karakaya Mahallesi halkı ve gerekse Pütürge halkı olarak mahalle yollarımızın maden taşımacılığında kullanılmamasını talep ediyoruz. 1994 yılında MTA tarafından verilmiş bir maden arama ruhsatı ile işletme yapılmaktadır. Stok ve yükleme ilan edilen sahanın 2023 yapılan itiraz ile 'ÇED talebi mevzuata uygun olmadığı" gerekçesiyle ile iptal edilmesine rağmen anılan saha halen kullanılmaktadır. Hiçbir kural tanımayan bu şirketler adeta dokunulmaz kılınmışlardır. Bizler artık tahammül edemiyoruz. Yaşam alanlarımız, akarsularımız, yaban ve evcil hayat artık bitme noktasında. Kısa zamanda bir çözüm bulunmadığı takdirde eylemlerimiz devam edecek."