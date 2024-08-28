Nefes alamıyoruz!

Haber Merkezi

İktidarın ve iktidara yakın kişilerin gazetecileri her defasında hedef göstermesi sonucu basın çalışanlarına yönelik şiddet olayları gündemdeki yerini koruyor. Bunun son örneği ise Yalova'nın Armutlu ilçesinde yaşandı.

Önceki gün kanoyla denize açılan Hüseyin P. ve Yücel Ç.'yi arama çalışmaları sürerken haber yapmak için olay yerine giden Demirören Haber Ajansı (DHA) Yalova Muhabiri Zehra Baykal, kayıp yakınları olduğunu öne süren bir grubun saldırısına uğradı. Darbedilerek yaralanan ve kulağına 7 dikiş atılan Baykal, hastaneye kaldırıldı. Baykal, "15 kişilik bir grup elimde mikrofonu görünce bana saldırmaya başladı. Amacım kamuoyunu bilgilendirmekti" dedi.

Kendisine saldıranlardan şikâyetçi olan Baykal yaşadıklarını şöyle anlattı: “İki kişinin Armutlu sahilinde kanoyla açıldığını ve kaybolduğunu duyduk. Haber yapmak için olay yerine gittik. Araçtan indiğim sırada kaybolan kişinin yakınları olduğunu öne süren yaklaşık 15 kişilik bir grup elimde mikrofonu görünce bana saldırmaya başladı. Durumu anlamaya çalışırken bir kişi boğazımı sıktı, bir kişi saçımı çekti ve kulağımı küpemle çekti ve kulağım yarıldı. Kendimi Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne attım. Kulağıma 7 dikiş atıldı, vücudumda morluklar ve çizikler var. Kendilerinden şikâyetçi oldum. Belki o kişiler yakınlarını arıyordu ama amacım kamuoyunu bilgilendirmekti. Görevimi yapmak için oraya gittim."

SES ÇIKARMALIYIZ

Süleymaniye’de 23 Ağustos’ta insansız hava aracı (SİHA) ile bombalanması sonucu gazeteciler Gülistan Tara ve Hêro Bahadî’in yaşamını yitirmesi sonucu Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) açıklama yaptı. ÇGD Genel Başkan Yardımcısı Ceren Bayar, "Arkadaşlarımız gazeteciydi ve gerçeklerin peşindeydiler. Arkadaşlarımızın yaptığını yapmaya devam edecek birçok insan var. Özellikle de kadınlar bu alanda daha güçlü ve o kalemler yere düşmeyecek. Bu sadece basın örgütlerinin meselesi değil, bu tüm gazetecilerin meselesi. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya'da gerçekleri ortaya çıkarmak için zor koşullarda çalışan gazetecilerin, bölgedeki ve Suriye, Irak gibi yerlerdeki gazetecilerin yaşadıklarını anlamaları gerekiyor. Örgütlü olmayan gazeteciler de bu duruma ses çıkarmalı” diye konuştu.