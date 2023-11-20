Nefes borusuna ceviz kaçan kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Samsun’da yediği ceviz nefes borusuna kaçan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yediği ceviz nefes borusuna kaçan Ünzile Kaçmaz (63) boğularak hayatını kaybetti. Ünzile Kaçmaz’ın cansız bedeni yakınları tarafından evinde bulundu.
Olay polis haber verildi. Yaşlı kadının cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Ünzile Kaçmaz’ın yediği cevizin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
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