Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Nefes borusuna yemek takılan öğretmen öldü

Ajans Haberleri
  • 17.05.2024 16:10
  • Giriş: 17.05.2024 16:10
  • Güncelleme: 17.05.2024 16:10
Kaynak: İHA
Nefes borusuna yemek takılan öğretmen öldü

Kastamonu’da yediği yemeğin nefes borusuna takılması sebebiyle 7 aydır tedavi gören öğretmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Kuzeykent TOKİ İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Ayhan Palabıyık’ın 7 ay önce yediği yemek nefes borusuna takıldı.

Kalbinin durduğu tespit edilen Ayhan Palabıyık, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp masajıyla hayata döndürüldü. Yoğun bakım ünitesinde 7 aydır tedavisi süren Ayhan Palabıyık, yaşam mücadelesini kaybetti. 

Genç öğretmenin cenazesinin, yarın memleketi Devrekani ilçesi Çorbacı köyünde toprağa verileceği öğrenildi. 

BirGün'e Abone Ol