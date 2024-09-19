Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini 'heimlich' manevrasıyla kurtardı: O anlar kameraya yansıdı

Diyarbakır’da nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenci, öğretmenin ’Heimlich manevrası’ müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 11.15 sıralarında Bağlar ilçesinde bulunan Nuri Zekiye Has Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi S.Ö.'nün nefes borusuna yiyecek kaçtı. Olayı gören Beden Eğitimi Öğretmeni Tahsin Yılmaz, heimlich manevrası yapıp, öğrencisinin yeniden nefes almasını sağladı. Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, acil durumlarda hızlı ve doğru müdahalenin hayat kurtarabildiğini söyleyen Okul Müdürü Recep Zengin, öğrencilerin güvenliği ve sağlığı için öğretmenlerin düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ilk yardım eğitimlerine yönlendirildiğini belirtti.

Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini 'heimlich' manevrasıyla kurtardı: O anlar kameraya yansıdıhttps://t.co/Sx3sciCBlQ pic.twitter.com/6lIaLfMpyk — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) September 19, 2024

Öğretmenin, öğrencisi S.Ö.'ye yaptığı müdahale ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.