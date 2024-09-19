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Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini 'heimlich' manevrasıyla kurtardı: O anlar kameraya yansıdı

Diyarbakır'da nefes borusuna yiyecek kaçan 8'inci sınıf öğrencisi S.Ö., Beden Eğitmeni Öğretmeni Tahsin Yılmaz'ın heimlich manevrası sayesinde kurtuldu. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Güncel
  • 19.09.2024 23:39
  • Giriş: 19.09.2024 23:39
  • Güncelleme: 19.09.2024 23:58
Kaynak: DHA
Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini 'heimlich' manevrasıyla kurtardı: O anlar kameraya yansıdı
DHA

Diyarbakır’da nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenci, öğretmenin ’Heimlich manevrası’ müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 11.15 sıralarında Bağlar ilçesinde bulunan Nuri Zekiye Has Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi S.Ö.'nün nefes borusuna yiyecek kaçtı. Olayı gören Beden Eğitimi Öğretmeni Tahsin Yılmaz, heimlich manevrası yapıp, öğrencisinin yeniden nefes almasını sağladı. Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, acil durumlarda hızlı ve doğru müdahalenin hayat kurtarabildiğini söyleyen Okul Müdürü Recep Zengin, öğrencilerin güvenliği ve sağlığı için öğretmenlerin düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ilk yardım eğitimlerine yönlendirildiğini belirtti.

Öğretmenin, öğrencisi S.Ö.'ye yaptığı müdahale ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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