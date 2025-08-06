Nefes Gazetesi'nde işten çıkarma

Yayın hayatına 19 Aralık 2024'te başlayan Nefes Gazetesi'nde 12 basın emekçisi işten çıkarıldı.

İşten çıkarmalara ilişkin çalışanlara açıklama yapılmadığı öğrenildi.

Muhabir Özlem Güvemli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda işten çıkarıldığını şu ifadelerle duyurdu:

"Nefes Gazetesi ile yollarımız ayrıldı. Kibarca böyle ifade ediliyor. Aslında 12 çalışma arkadaşımla birlikte kovulduk. Neden kovulduğumu bilmiyorum çünkü kimse açıklama yapma gereği duymadı. Ama bir kaç tahminim var. Yolları açık olsun, benim de hakkımda hayırlısı."

Öte yandan işten çıkarmalara ilişkin henüz gazeteden açıklama yapılmadı.