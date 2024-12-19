Nefes gazetesi yayın hayatına başladı: İlk manşeti ne oldu?

Sözcü’nün uzun yıllar genel yayın yönetmenliğini yapan Metin Yılmaz’ın kurduğu Nefes gazetesi, bugün yayın hayatına başladı. Gazetenin imtiyaz sahipliğini de Sözcü’nün avukatlarından İsmail Yılmaz üstleniyor.

Nefes ilk manşetinde “Söz veriyoruz, ant içiyoruz” dedi. Gazetenin alt başlığında, “Kağıt baskı dönemi bitti. Artık gazeteler satmaz diyenlere inat bugün bomba gibi bir gazete, Nefes Gazetesi yayın hayatına başladı” ifadeleri yer aldı.

Medya Grup Başkanı Metin Yılmaz imzasıyla yayınlanan yazıda, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkesini her zaman savunacağımıza… Geçim derdi altına ezilen milyonları işçi, memur, emekli, esnaf ve çiftçimizin, kısacası toplumun her kesiminin sesini duyurup Nefes olacağımıza söz veriyoruz” gibi vurgular yer aldı.

Nefes’in ilk sayısının baş haberi ise Osman Gökçek’in Ankara’daki villası oldu. Haber “Vekilden satılık 600 milyona villa” başlığıyla servis edildi.

Gazete logosu dahil ilk sayfasının 4 ayrı yerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını kullandı.

Nefes’in yazar kadrosunda yer alan isimlerden bazıları şöyle:

Soner Yalçın, Nevşin Mengü, Ümit Zileli, Can Ataklı, Uğur Karakullukçu, Musa Kart, Memduh Bayraktaroğlu, Nuray Babacan, Şansal Büyüka, Deniz Zeyrek, Murat Muratoğlu, Aytunç Erkin.