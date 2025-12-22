Nefes kesen maçta kazanan Gençlerbirliği
Süper Lig’in 17. haftasında temponun hiç düşmediği maçta Gençlerbirliği, Trabzonspor’u 4-3 mağlup etti.
Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Maçın önemli anları:
5. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Yunan stoper Goutas, ceza sahasında kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
23. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, Metahan Mimaroğlu'na aktardı. Metehan, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı Onana'nın üzerine gönderdi.
29. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sikan'ın vuruşunu kaleci Velho kurtardı. Pozisyonun devamında Velho, Muçi'nin şutunda da gole izin vermedi.
İKİNCİ GOL OĞULCAN'DAN
31. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza sahasına giren Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, yaptığı tek vuruşla filelere gönderdi: 2-0.
35. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Pereira ceza sahasında ayağıyla topu Koita'ya indirdi. Koita'nın penaltı noktasında verdiği kısa pasta Göktan Gürpüz'ün şutunu kaleci Onana, direğin dibinden çıkardı.
45+2. dakikada Pina'nın ceza sahasının sağından yaptığı ortada Augusto, altıpasta kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 2-1.
50. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Muçi'nin sol kanattan yaptığı ortada Augusto, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2.
52. dakikada Gençlerbirliği yeniden öne geçti. Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında Oğulcan Ülgün, kafayla kaleci Onana'nın yanından topu filelerle buluşturdu: 3-2.
58. dakikada Göktan Gürpüz'ün sağdan kullandığı serbest vuruşta Koita, kafayla takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-2.
61. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Tongya, ceza sahasında topu Göktan Gürpüz'le buluşturdu. Göktan, meşin yuvarlağı direğin hemen üzerinden auta yolladı.
66. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Zubkov, Thalisson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada penaltıyı kullanan Muçi, topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi: 4-3.
72. dakikada Göktan Gürpüz'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda Metehan Mimaroğlu'nun kafayla indirdiği topu Tongya, arka direkte ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
77. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Koita'nın pasında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün kale önünde yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
Gençlerbirliği, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.