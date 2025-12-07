Nefesler tutuldu: Formula 1'de gözler bu yarışta

Formula 1'de sezonun kaderi, 24. ve son yarış olan Abu Dabi Grand Prix’si ile belli olacak. Yas Marina Pisti’ndeki mücadele saat 16.00’da start alacak.

POLE POZİSYONU VERSTAPPEN’İN

Sıralama turlarında en hızlı dereceyi elde eden Red Bull pilotu Max Verstappen, yarışa ilk sıradan başlayacak. Hollandalı pilotun 0.201 saniye gerisinde şampiyona lideri McLaren sürücüsü Lando Norris ikinci sırayı alırken, Verstappen’in 0.230 saniye ardında kalan Oscar Piastri üçüncü cebin sahibi oldu.

VERSTAPPEN, NORRİS'İN ENSESİNDE

Son yarış öncesi pilotlar klasmanında McLaren’den Lando Norris, 408 puanla liderliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Katar Grand Prix’sini kazanan Max Verstappen ise 396 puanla ikinci sıraya yükseldi. McLaren’in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri de 392 puanla üçüncü basamakta yer alıyor.

Verstappen’in sezonu şampiyon tamamlayabilmesi için Abu Dabi’de yarışı kazanması ve lider Norris’in ilk üç sıranın dışında kalması gerekiyor. Bu ihtimal gerçekleşirse sezonun zirvesinde dengeler tamamen değişebilir.