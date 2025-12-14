Nefis derbide kazanan yok

Süper Lig’de haftanın en tempolu karşılaşmalarından biri Trabzon’da oynandı. Papara Park’ı tamamen dolduran bordo-mavili taraftarlar önünde Beşiktaş, ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1’lik üstünlüğü yakalamasına rağmen, ikinci yarıda geri çekildiği oyunun bedelini ağır ödedi. Trabzonspor, Zubkov’un önderliğinde müthiş bir geri dönüşe imza atarak mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrıldı. Maçın önemli anları:

5. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Augusto'nun şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topun sahibi oldu.

16. dakikada Ndidi'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Onana, kendine doğru gelen topu kontrol etti.

18. dakikada Beşiktaş, golü buldu. Sağ taraftan Rashica'nın ortasında, savunmada Serdar Saatçı'nın havalandırdığı topu Toure, omzuyla Abraham'a indirdi. Bu futbolcu da altıpas çizgisinin hemen gerisinden ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Onana'nın üzerinden filelere yolladı: 0-1

22. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Toure'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Cerny'in yerden şutunda top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 0-2

25. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Zubkov'un sağdan ortasın, savunmada Paulista'nın kafa ile uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı üzerinden Muçi, şık bir vuruşla kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelerle buluşturdu: 1-2

29. dakikada sağ taraftan ceza alanına girerek Djalo'dan sıyrılan Zubkov'un şutunda top az farkla üsten auta gitti.

31. dakikada Beşiktaş, farkı tekrar 2'ye çıkardı. Rasciha'nın ceza alanı sağ tarafında pasında, Cerny, meşin yuvarlağı uygun durumda filelere yollayarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3

38. dakikada Video Yardımcı Hakem'in (VAR) uyarısıyla Ozan Tufan'ın aşil tendonuna basan Toure, kırmızı kart gördü.

45+4. dakikada kaleci Onana'nın öne çıktığını gören Orkun Kökçü'nün uzaktan şutunda top üst ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

63. dakikada Zubkov'un şutu savunmaya da çarparak kaleciyi yanılttı ve köşeden ağlara gitti: 3-2.

84. dakikada Zubkov ceza sahasının girişinde yerden şık vuruşuyla köşeyi ve ağları buldu: 3-3.

MAÇTAN NOTLAR

Bordo-mavili takım, kart cezalıları Onuachu ve Pina'nın yokluğunda zorunlu değişikliklere gitti. Bu oyuncuların yerine Göztepe maçında cezası nedeniyle takımda yer alamayan Oulai ile ikinci yarı oyuna giren Augusto, forma giydi.

Trabzonspor'da Onuachu'nun yokluğunda santrfor olarak Augusto görev yaptı. Göztepe maçında orta alanda oynayan Ozan Tufan, Pina'nın yokluğunda savunmanın sağına çekildi. Orta alanda Ozan Tufan'dan oluşan boşlukta ise Oulai, görev yaptı.

Bordo mavililer karşılaşmaya, Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe ve Augusto 11'i ile başladı.

Trabzonspor'da ligin 11. haftasındaki Galatasaray maçında sakatlanan kaptan Savic, yedek kulübesinde yer aldı.

Ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere son 5 resmi maçta forma giyemeyen Savic, son 2 antrenmanda takımla çalıştıktan sonra kadroya dahil edildi.

Trabzonspor'da kart cezalısı Pina ve Onuachu, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat olan Visca ve Baniya forma giyemedi.

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya katılan Muçi, eski takımına karşı forma giydi.

Beşiktaş'ta geçen hafta Gaziantep FK ile yapılan maçta sakatlanan Jota ve Cengiz Ünder'in yanı sıra tedavileri devam eden Mustafa Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımda Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi. Jota, Cengiz Ünder ve yedek soyunan Rıdvan Yılmaz'ın yerine Rasciha, Abraham ve Djalo görev yaptı.

Beşiktaş müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Toure ve Abraham 11'i ile başladı. Trabzonspor taraftarları, takımlarının bu sezonki ilk büyük karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın biletlerini 1 saat içinde tüketen bordo-mavili taraftarlar, stadyumun tamamını doldurdu. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Beşiktaş taraftarının yer almadığı karşılaşmada misafir tribüne de Trabzonspor taraftarları alındı.

Papara Park'ın 41 bin 461 kişi kapasiteli tribünlerini tamamen dolduran bordo-mavili taraftarlar, bu sezon en büyük ilgiyi bu karşılaşmada gösterdi.