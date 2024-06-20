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Nefis maçta kazanan yok

Balkan derbisi nefesleri kesti. Muhteşem bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Hırvatistan ile Arnavutluk 2-2 berabere kalırken oynanan futbol büyük beğeni topladı.

Spor
  • 20.06.2024 06:00
  • Giriş: 20.06.2024 06:00
  • Güncelleme: 20.06.2024 09:19
Nefis maçta kazanan yok
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

EURO 2024 B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Arnavutluk 2-2 berabere kaldı. 11. dakikada Arnavutluk öne geçti. Asani, sağ kanattan ceza sahasına tehlikeli bir orta gönderdi. Kale sahası önünde topa iyi yükselen Laçi, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne taşıdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Arnavutluk’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 74. dakikada Hırvatistan skoru eşitledi. Budimir’in ceza sahasına pasında Kramaric’in yerden sol köşeye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-1.

76. dakikada Hırvatlar öne geçti. Ceza sahasının solundan son çizgiye inen Budimir, topu penaltı noktasına doğru çevirdi. Sucic’in yaptığı vuruşta Arnavut futbolcu Gjasula’ya çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

90+5. dakikada Arnavutluk beraberliği yakaladı. Hoxha’nın ceza alanına girerek yerden gönderdiği topu düzgün vuruşla ağlarla buluşturan Gjasula, durumu 2-2’ye getirdi. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

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