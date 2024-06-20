Nefis maçta kazanan yok
Balkan derbisi nefesleri kesti. Muhteşem bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Hırvatistan ile Arnavutluk 2-2 berabere kalırken oynanan futbol büyük beğeni topladı.
Spor Servisi
EURO 2024 B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Arnavutluk 2-2 berabere kaldı. 11. dakikada Arnavutluk öne geçti. Asani, sağ kanattan ceza sahasına tehlikeli bir orta gönderdi. Kale sahası önünde topa iyi yükselen Laçi, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne taşıdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Arnavutluk’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 74. dakikada Hırvatistan skoru eşitledi. Budimir’in ceza sahasına pasında Kramaric’in yerden sol köşeye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-1.
76. dakikada Hırvatlar öne geçti. Ceza sahasının solundan son çizgiye inen Budimir, topu penaltı noktasına doğru çevirdi. Sucic’in yaptığı vuruşta Arnavut futbolcu Gjasula’ya çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
90+5. dakikada Arnavutluk beraberliği yakaladı. Hoxha’nın ceza alanına girerek yerden gönderdiği topu düzgün vuruşla ağlarla buluşturan Gjasula, durumu 2-2’ye getirdi. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.