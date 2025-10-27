Nefret meşrulaştırılıyor

Haber Merkezi

Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar, 11. Yargı Paketi taslağına karşı sokağa çıktı. İzmir, İstanbul ve Dersim’de bir araya gelen kadınlar, 11. Yargı Paketi ile kazanılmış haklarının ellerinden alınmasına karşı mücadele edeceklerini vurguladılar.

Açıklamalarda yargı paketindeki suç ve suçlu tanımının genişletildiğine dikkat çekilerek, “Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan 11. Yargı Paketi, ‘genel ahlaka aykırılık’, ‘doğuştan gelen biyolojik cinsiyete uygun davranmama’, ‘ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi’ gibi ifadelerle; 15–18 yaş arasındaki çocukların işledikleri suçlarda yetişkin gibi cezalandırılmasını da kapsayan son derece geniş bir suç ve suçlu tanımı getiriyor. İktidar, yeni yargı paketiyle kadınların, LGBTİ+'ların her gün daralan yaşamını daha da zorlaştırmak istiyor. 11. Yargı Paketi'ne hayır demek için bugün sokaklardayız. Bugüne kadar haklarımıza, kadın cinayetlerine, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkılmasına, erkek yargıya karşı mücadele ederken hayatı durdurduk, yolları kapadık, yaşamlarımıza sahip çıktık. Şimdi ise bu tasarıyla TCK'nın 223. maddesine ‘ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi’ suçu eklenerek her birimizin anayasal hakkı olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı hedef alınıyor. Bu yasa değişikliğiyle bu mücadele biçimleri suç hâline getirilmeye çalışılıyor” denildi.

‘‘HALK DÜŞMANI 11. YARGI PAKETİ’’

Taslaktan sadece kadınlar ve LGBTİ'lerin değil, çocukların da nasibini aldığı söylenerek, “Kasten öldürme suçunun 15-18 yaş arasındaki çocuklara ceza indirimi uygulanması ifadesinin ‘uygulanabilir’ olarak değiştirilmesi ile çocukların yetişkin gibi cezalandırılmasının önü açılıyor. Türkiye, organize suç örgütlerinin ve çetelerin yuvasına dönüştürülüyor. Yoksulluğun, ayrımcılığın ve eşitsizliğin derinleştiği bu dönemde çocukların MESEM'ler aracılığıyla sermayeye ucuz iş gücü olarak sunulmaları görmezden gelinirken, faturanın yine geleceksiz bırakılıp çetelerin tetikçisi yapılan çocuklara kesilmesini kabul etmiyoruz. Mücadelelerimizle kazandığımız hiçbir hakkın elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. Halk düşmanı 11. Yargı Paketi'nin karşısında birlikte duralım” çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Muğlak, iktidarın politikaları çevresinde değişebilen, keyfi, hâkimlerin takdirine bırakılmış bu maddelerle; LGBTİ+ varoluşlarımıza, eşit, özgür ve insan onuruna yaraşır yaşam mücadelemize saldırıların yasalarla meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz” denildi.