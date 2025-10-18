Nefret sokaktaki şiddeti büyütüyor

Ada Sude ATAK

LGBTİ+ların yaşam ve özgürlüklerini hedef alan ve ayrımcı düzenlemeler içeren 11. Yargı Paketi taslağı gündemdeyken üç gün önce trans kadınlara yönelik bir saldırı daha yaşandı.

4 trans kadın İstanbul Kadıköy Kadife Sokak’taki bir mekânda oturdukları sırada yanlarına gelen bir erkeğin sözlü tacizine uğradı. Israrla masaya oturmak isteyen erkek trans kadınların üstüne yürüdü. Ardından çıkan tartışmaya saldırganın yanındaki arkadaşları da dâhil oldu ve trans kadınlar darbedildi. Olaya ait görüntülere ulaşan trans kadınlar, saldırgandan şikâyetçi oldu.

Yaşadıklarını anlatan trans kadınlar “Tepki göstermemiz üzerine elini arkasına atarak bıçak çıkarma hareketi yaptı. Bir şey yapacağını düşündük ama orada bıçak yoktu. Bu sırada arkadaşları kenarda izliyordu. Sonra onu uzaklaştırmaya çalıştık ve bize saldırdılar. Arkadaşlarıyla beraber bizi tekmelediler ve yere düştük. Cam şişeler, sokaktaki demirleri fırlattılar. Çevredeki kimse bize yardım etmedi. Herkes durup izledi.”

Olayın ardından İskele Polis Merkezi’ne gittiklerini anlatan kadınlar “Darp raporu almamız için bize yardımcı olmadılar. Biz kendimiz raporumuzu aldık. ‘Şüphelileri bulunca haber vereceğiz’ dediler ama dönüş yok. Biz saldırganların bulunmasını istiyoruz” dedi.