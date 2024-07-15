"Nefret suçları araştırılsın"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, nefret suçlarına karşı önlem alınması ve gerekli hukuksal düzenlemelerin yapılması amacıyla Meclis Araştırması açılması için önerge verdi.

Haber Merkezi

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Türkiye’de din veya inanç temelli yaşanan nefret suçlarına karşı önlem alınması ve suçlara karşı gerekli hukuksal düzenlemelerin yapılması amacıyla Meclis Araştırması açılması için önerge verdi.

Önergenin gerekçesinde ‘Türkiye’de Din, İnanç veya İnançsızlık Temelli Nefret Suçları 2023’ raporunda yer alan nefret suçlarına vurgu yapan Celal Fırat, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de inançları nedeniyle en çok saldırı ve nefret suçuna maruz kalan kesimlerin başında Aleviler, Hristiyanlar, Yahudiler ve Ezidiler gelmektedir. İbadethane ve mezarlıklarına yönelik saldırılar, evlerinin işaretlenmesi ve tehdit içeren yazıların yazılması gibi pek çok saldırıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Din veya inanç temelli nefret söylemleri ve nefret suçlarına karşı önlemlerin alınması, özellikle kamu görevi yapan yetkililerin, bu nefret suçlarını görmezden gelmesi, desteklemesi, bunları normal karşılaması ve hatta şahsen kendilerinin de böyle olumsuz yaklaşımlara sahip olmasını engellemek ayrıca faillere yönelik cezasızlık politikalarının ortadan kaldırılması ve söz konusu söylem ve suçlara karşı gerekli hukuksal düzenlemelerin yapılması amacıyla bir Araştırma Komisyonunun kurulmasını çok önemli ve gerekli görmekteyim."