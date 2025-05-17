Nefrete inat yaşayacağız

Dünya Sağlık Örgütü’nün, 1990 yılında eşcinselliği ‘hastalıklar’ listesinden çıkarmasının yıl dönümü olan 17 Mayıs, Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün olarak kabul ediliyor.

Ancak Türkiye’de bu tarih, kutlama gününden çok, mücadele günü olarak öne çıkıyor. 2025’i ‘Aile Yılı’ ilan eden AKP iktidarı, LGBTİ+’lara yönelik baskılarını hız kesmeden artırıyor. Rejimin LGBTİ+’lara yönelik düşmanca söylemleri, sağcı kesimlerin desteğiyle daha da derinleşiyor ve LGBTİ+’lar açık hedef haline getiriliyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBTİ+ bireyleri “karışık tipler” olarak nitelendirirken, “Bizim LGBT ile ne ilgimiz ne de alakamız var” diyerek dışlıyor. Baskıların yalnızca söylemlerle sınırlı kalmadığı, çeşitli yasal düzenlemelerle desteklendiği de görülüyor. TCK’de ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklif Taslağı’nda ‘biyolojik cinsiyet’ ifadesinin eklenmesi, kamusal alanda LGBTİ+ ifade biçimlerinin cezalandırılması ve cinsiyet uyum sürecine ilişkin yasal prosedürlerin zorlaştırılması hedefleniyor.

HÜDA-PAR da bu vesileyle ayrımcılık içeren ve LGBTİ+ bireylerin yasal olarak ‘cezalandırılmasını’ öngören bir kanun teklifini Meclis’ten geçirmeye çalışıyor. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü de 81 ile yazı göndererek kitleyi genişletmeye çalışıyor. Yazıda, ‘toplumsal cinsiyet’, ‘toplumsal cinsiyet kimliği’, ‘LGBT’ ve ‘kapsamlı cinsellik eğitimi’ gibi kavramlara karşı ortak bir tutum geliştirilmesini istiyor. Saldırılar, okullarda da kendini gösteriyor. Son olarak dün Galatasaray Üniversitesi’nde queer etkinliği, ‘YÖK izin vermedi’ gerekçesiyle engellendi.

LGBTİ+’lar saldırılara karşı “şeriat rejimi” kurulmaya çalışıldığını söyleyerek “LGBTİ+ hakları insan haklarıdır. Nefret söylemlerine ve baskılara karşı buradayız” diyor.

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DÜNYANIN GERİSİNDEYİZ

Türkiye’de nefret cinayetleri ve nefret saldırılarına karşı yasal bir koruma yok. LGBTİ+’lar ise bu saldırıların en büyük hedefi. Yargı yoluna başvurulduğunda çoğu zaman cezasızlıkla sonuçlanıyor. Bu hakların korunmasına katkı sağlaması gereken polis gibi kolluk kuvvetleri, LGBTİ+’lar söz konusu olduğunda hak ihlallerinin uygulayıcısı oluyor.

Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Derneği (ILGA) tarafından hazırlanan 2024 yılı Gökkuşağı Endeksi de bu ayrımcılığı ortaya koyuyor. Son hazırlanan endeks ile 49 Avrupa ülkesindeki LGBTİ+ bireylerin hukuki ve siyasi durumları mercek altına alındı. 11 yıldır yayımlanan endekste, LGBTİ+ bireylere yönelik yasal korumanın durumuna ayna tutuluyor, ayrıca heteroseksüel bireylerle eşit muamele görüp görmedikleri, nefret suçları, nefret söylemleri ve ayrımcılığa karşı korunup korunmadıkları incelendi. Türkiye, 47’inci sırada yer aldı. Durumun Türkiye’den daha kötü olduğu ise 2 ülke var. Biri Azerbaycan ve diğeri ise listenin son sırasında yer alan Rusya.

2024 yılı Gökkuşağı Endeksi’ne göre, 49 Avrupa ülkesi arasında LGBTİ+ bireylere yönelik tanınan hak ve özgürlükler sıralaması şöyle:

• 1-Malta

• 2-İzlanda

• 3-Belçika

• 4-İspanya

• 5-Danimarka

• 6-Finlandiya

• 7-Yunanistan

• 8-Lüksemburg

• 9-Norveç

• 10-Portekiz

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• 47- Türkiye

• 48-Azerbaycan

• 49- Rusya

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BU SALDIRILAR POLİTİK!

• 36 yaşındaki H.K., LGBT+ birey H.K. beyaz yakalı. H.K., korktuğu için gizli bir hayat sürdüğünü söyledi. Eylemlere katıldığını ancak gözükmekten çekindiğini anlatan H.K. şunları söyledi: “Ayrımcılık, zorbalık ve nefret söylemi arttı. Ülkede sadece eşcinsel ya da trans birey olduğu için çeşitli zorbalıklara, saldırılara uğrayan binlerce insan var. Ben de onlardan biriyim. Giderek daha da körüklenen bir şiddet dili var. İktidar, özellikle sağcı kesim günden güne güçlendirdiği nefret diliyle, saldırılarıyla hayatı bize zehir ediyorlar. Eve giderken, yolda, sokakta, geç vakitte korkuyorsam bu tamamen onların yüzünden. Bir gün canımdan olursam bu onların yüzünden.”

• 27 yaşındaki İnterseksüel (hem erkek hem de kadın cinsiyet özelliklerine sahip olmak) birey de yaşadıklarını şöyle anlattı: “LGBTİ’nin i’sini temsil ediyoruz. İnterseks birçok çocuk, onları ‘normale döndürmek’ amacıyla ameliyat ediliyor. Ailem de beni çok küçük yaşta ameliyat ettirdi. Yıllarca çeşitli acılar ve baskılarla mücadele ettim. Onların karar verdiği ancak hissetmediğim bir bedende yaşıyorum. Modifiye edilmiş bir beden… Bu beden benim kime aşık olacağımı da seçiyor. Belirli normlara uymadığımızda dışlanıyoruz. Ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. LGBTİ+ hakları insan haklarıdır. Biz tüm nefret söylemlerine ve baskılara karşı buradayız.”

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TEMA AÇIK: BAŞKALDIRI

Transların kimlikleriyle görünür olduğu, mücadele ve dayanışma çağrılarının öne çıktığı İstanbul Trans Onur Haftası, bu yıl “Başkaldırı” temasıyla 16-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlikler, 22 Haziran Pazar günü yapılacak yürüyüşle son bulacak. Haftanın temasını duyuran 11. İstanbul Trans Onur Haftası, yaptığı açıklamada, transların yaşadığı baskı ve yok sayılmaya karşı direnişin, sadece yüksek sesle haykırmak değil, aynı zamanda korkulara rağmen kendi sesini duyurmaya devam etmek olduğu vurguladı.