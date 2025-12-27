NEF’ten Erden Timur açıklaması

Futbolda Bahis Soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında, şirket tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

NEF’in kamuoyuyla paylaştığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Erden Timur’un suçsuzluğunu ortaya koyacak tüm bilgi ve belgelerin yetkili makamlara sunulmaya hazır olduğu vurgulandı.

"İNANCIMIZ TAM"

Devam eden hukuki sürecin ilgili kurumların değerlendirmeleri sonucunda netlik kazanacağı belirtilirken, Erden Timur’un bu süreçten aklanarak çıkacağına olan inancın tam olduğu kaydedildi.

Şirketin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda ayrıca, NEF’in mevcut yönetim kurulu ve yönetim kadrosuyla faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, adalet mekanizmasına duyulan güvenin altı çizilerek, soruşturmanın hukuki çerçevede tamamlanmasının ardından sürecin adil biçimde sonuçlanacağı beklentisi dile getirildi.

Öte yandan, Erden Timur’un da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında yürütülen Futbolda Bahis Soruşturması kapsamında gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.