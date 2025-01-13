Nehirden denize özgür olana kadar

Muhammed Ebu Şerife*

El Hedef Dergisi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) 57. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, FHKC Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Mezher ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Cemil Mezher, söyleşide, Filistin davasındaki iç ve dış gelişmeler, Arap dünyası ve uluslararası alandaki dönüşümleri değerlendirdi. Mezher, Filistin direniş güçlerinin Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki birlikteliğini anlattı.

FHKC'nin 57. yılı, Filistin’i ve bölgeyi sarsan olaylar eşliğinde başladı. “Aksa Tufanı” savaşının ikinci yılına girerken gelişmeleri ve yansımalarını nasıl yorumluyorsunuz?

57. Yıldönümümüzde, kurucu liderlerimiz George Habaş, Vedi Haddad, Ebu Ali Mustafa, Ebu Mahir Yemani, Şadiye Ebu Gazale, Gassan Kanafani ve “Gazze'nin Che Guevara'sı” olarak tanınan Muhammed el-Asvad gibi birçok şehidin izinden gitme kararlılığımızı vurguluyoruz. Bu vesileyle, cesur liderimiz Genel Sekreter Ahmed Saadat'a, işgal zindanlarındaki tüm yoldaşlarımıza, özellikle Halide Cerrar ve Abla Saadat'a selamlarımızı iletiyoruz. Ayrıca Gazze'deki yiğit halkımıza ve direniş güçlerine de en derin selamlarımızı sunuyoruz. FHKC'nin kuruluşu, Filistin ulusal mücadelesinin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Direnişin bayrağını taşıyarak özgürlük ve adalet mücadelesini sürdürdük ve savaşçılarımız bu uğurda en büyük bedelleri ödedi.

GAZZE DÜNYAYI DEĞİŞTİRDİ

Yıldönümümüz, Gazze'de halkımıza yönelik vahşi ve acımasız bir savaşın gölgesinde, Batı Şeria'da artan yerleşim, ilhak ve Yahudileştirme politikalarının sürdüğü bir ortamda yaşanıyor. İsrail'in soykırım politikalarına karşı Gazze'de ve Batı Şeria'da direniş devam ediyor ve düşmana ciddi kayıplar verdiriyor.

Ancak ne yazık ki, ulusal düzeyde bu kahramanca direnişe rağmen, Filistin iç sahasındaki siyasi bölünmüşlük ve güç mücadeleleri, ulusal bir stratejinin oluşmasını engelliyor. Halkımızın kahramanca direnişi, siyasi düzeydeki parçalanmışlık nedeniyle tam anlamıyla desteklenmiyor. Arap dünyasında ise durum daha karmaşık. Bazı rejimlerin İsrail ile normalleşme çabaları, Filistin davasına büyük zarar veriyor. Arap halkları ekonomik ve siyasi baskılar altında ve bu durum toplumsal hareketlerin zayıflamasına yol açıyor. Uluslararası düzeyde, Gazze'ye yönelik saldırılar dünya genelinde önemli bir kamuoyu değişimine yol açtı. Batı'daki üniversitelerde ve caddelerde Filistin'e destek gösterileri görülmemiş boyutlara ulaştı. Ancak ABD ve Batı'nın İsrail'e verdiği koşulsuz destek, Filistin halkının karşısındaki en büyük engel olmaya devam ediyor. Bu yıldönümü, bir kez daha Filistin halkının direnişini sürdürme, ulusal birliği güçlendirme ve özgürlüğe ulaşma kararlılığını pekiştirme çağrısıdır. Özgürlük mücadeleyle kazanılır ve direniş bu mücadelenin yoludur.

İsrail ile Gazze ve Lübnan direniş güçleri arasındaki ateşkes anlaşmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

İsrail, ABD ve bazı Batılı güçler, Gazze ile Lübnan cephelerini birbirinden ayırmayı amaçladı. Ancak Hizbullah ve Lübnan direnişi, Gazze direnişine destek vererek İsrail'in planlarını boşa çıkardı. Lübnan'daki ateşkes anlaşması, geçici bir rahatlama sağlamış olsa da, İsrail'in temel hedeflerine ulaşamadığını gösteriyor. Hizbullah'ın direnişi, İsrail'in kuzeydeki yerleşimciler üzerindeki baskısını artırdı ve İsrail ordusunu yıprattı. İsrail, Gazze'yi tamamen kontrol altına alma ve Filistin direnişini yok etme hedefinden vazgeçmedi. Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden’ın ateşkes önerilerini bile sabote etti. Ancak Donald Trump’ın başkanlığa yeniden seçilmesi ve artan uluslararası baskılar, İsrail’i bir ateşkese zorlayabilir. Direniş grupları, bir ateşkesin ancak İsrail'in tamamen Gazze'den çekilmesi, yerinden edilmiş insanların evlerine dönmesi ve yeniden inşa sürecinin başlamasıyla kabul edileceğini vurguluyor.

Son olarak Filistin ve Arap halklarına mesajınız nedir?

Filistin halkına: “Direnişiniz ve cesaretiniz, özgürlük yolunda bir meşaledir. Bizler, sizin sesiniz ve savunucularınız olmaya devam edeceğiz,” Arap halklarına “Filistin, sizin onur ve özgürlük mücadelenizin bir parçasıdır. Birlik olun, harekete geçin ve Filistin davasına sahip çıkın,” dünya halklarına ise “adalet ve özgürlük için birleşin. Filistin mücadelesi, insanlık onurunun mücadelesidir” mesajlarını vermek istiyorum. Filistin, nehirden denize kadar özgür olana kadar mücadeleye devam edeceğiz!

* El-Hedef Genel Yayın Yönetmeni

Çeviren: Kıvanç ELİAÇIK