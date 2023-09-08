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Nelson Oliveira resmen Konyaspor’da

Konyaspor, daha önce anlaşmaya vardığı Portekizli forvet oyuncusu Nelson Oliveira ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Ajans Haberleri
  • 08.09.2023 16:54
  • Giriş: 08.09.2023 16:54
  • Güncelleme: 08.09.2023 16:54
Kaynak: İHA
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Nelson Oliveira resmen Konyaspor’da

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Konyaspor, Nelson Oliveira’yı kadrosuna kattı.

32 yaşındaki futbolcu için kulüp binasında basına kapalı imza töreni düzenlendi. Oliveira, kendisini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

7 kez Portekiz A Milli Takım formasını da terleten deneyimli futbolcu, Konyaspor’da 16 numaralı formayı giyecek. 

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