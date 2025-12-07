Nelson Semedo'nun sakatlık durumu beli oldu

Fenerbahçe'nin dün oynadığı Başakşehir maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun durumu belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahce Sağlık durumu bilgilendirme Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo’nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana SağlıkAtaşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

NE KADAR YOK?

Sağ arka adalede (hamstring) meydana gelen kısmi yırtıkların iyileşme süresi genellikle 4 ila 6 hafta arasında değişmektedir.

Bu süre yırtığın derecesine, kişinin yaşına, fiziksel durumuna, spor yapıp yapmadığına ve tedavi sürecinin ne kadar doğru uygulandığına göre uzayıp kısalabilir. Hamstring yırtıkları tıbbi olarak üç gruba ayrılır.

Grade 1 olarak adlandırılan hafif zorlanma veya mikro yırtıklarda iyileşme süresi genellikle 10 ila 21 gün arasındadır ve kişi çoğu zaman yürüyebilir.