Nemanja Bjelica, Bahçeşehir Koleji'nin yeni sportif direktörü oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, sportif direktörlük görevine Nemanja Bjelica'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen ay profesyonel basketbolculuk kariyerini noktalayan Bjelica'nın 2024-2025 sezonunda sportif direktör olarak görev yapacağı belirtildi.

Bjelica'nın basketboldaki başarılarıyla değerini kanıtladığını kaydeden Bahçeşehir Koleji Kulübü Başkanı Begüm Yücel, "Ülkemize ve Türk basketboluna aşina olan ve ligimizi yakından takip eden böylesine önemli bir ismin bundan sonra takımımızın başarısı için çalışacağını bilmek bizleri heyecanlandırıyor. Bjelica'nın vizyonu ve hedeflerimize duyduğu yoğun ilgiyle birlikte getireceği basketbol kültürünün hem takımımıza hem de ülke basketboluna uzun vadeli katkıları olacağına, bu hamlenin ligimizin marka değerini artıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.