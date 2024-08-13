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Nemrut Dağı'nda etçil çekirge görüldü

Nemrut Dağı'nda 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirgeye rastlandı. "Saga ephippigera" türü çekirge böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle besleniyor.

Güncel
  • 13.08.2024 10:01
  • Giriş: 13.08.2024 10:01
  • Güncelleme: 13.08.2024 10:05
Kaynak: AA
Nemrut Dağı'nda etçil çekirge görüldü
Fotoğraf: AA

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında 2 bin 150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda etçil çekirge görüldü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nda, 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirgeye rastlandı.

Uzmanlar, böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen "saga ephippigera" türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.

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