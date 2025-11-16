Nemrut Dağı'nda heykeller beyaz örtüyle kaplandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Nemrut Dağı, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Karla kaplanan zirvedeki heykeller, ziyaretçilere eşsiz manzara sundu.

Meteoroloji’nin geçen günlerde sarı kodlu uyarısının ardından Adıyaman’da, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Nemrut Dağı’nda kar yağışı etkili oldu. Yağışlar birlikte Nemrut Dağı beyaza büründü. 2 bin 206 metre yüksekliğe sahip zirvede, karla kaplanan Kommagene Krallığı’ndan kalma devasa heykeller ve tümülüsler, güzel görüntüler oluşturdu. (DHA)

FOTOĞRAFLI