Nemrut Kalderası, insanlar ayılara yiyecek verdiği için ziyarete kapatıldı

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Kalderası, insanların ayılara yiyecek vermesi nedeniyle kış sezonu boyunca ziyarete kapatıldı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ziyaretçilerin iyilik adı altında bu yabani ve yırtıcı hayvanlara yiyecek vermeleri, elle beslemeleri sonucu ayıların beslenme alışkanlıkları olumsuz etkilenmiş ve besin ihtiyaçlarının büyük bir kısmını ziyaretçilerden temin etmeye başlamışlardır" denirken, ayıların yaban hayvanı olduklarının altı çizildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nemrut Kalderası'nda bulunan ayılar yaban hayvanı ve yabanıl özellikleri devam eden yırtıcı bir türdür. Ziyaretçilerin iyilik adı altında bu yabani ve yırtıcı hayvanlara yiyecek vermeleri, elle beslemeleri sonucu ayıların beslenme alışkanlıkları olumsuz etkilenmiş ve besin ihtiyaçlarının büyük bir kısmını ziyaretçilerden temin etmeye başlamışlardır. Mevsim değişikliklerinden dolayı ziyaretçi sayısındaki azalmadan kaynaklı ayıların yiyecek bulma sıkıntıları başladığından beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için ayıların alanda bulunan ziyaretçilere saldırdıkları can ve mala zarar verdikleri, verebilecekleri gözlemlenmiş ve medya haberlerine yansımıştır. Ayıların beslenme alışkanlıklarını yeniden rehabilite etmek ve oluşabilecek can ve mal kaybının önüne geçmek adına Nemrut Kalderası tedbiren ve geçici olarak 31 Ekim 2024 tarihi itibariyle kış sezonu boyunca ziyarete kapatılmıştır."