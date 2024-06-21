Nemrut’a komşu köyler yok olacak

Üç mahalle ve bağlı mezraların su altında kalmasına yol açacak Pütürge’deki Büyükçay Barajı için kamulaştırma çalışması başladı. Yapılanların hukuka aykırı olduğunu belirten halk ‘‘Baraj ekolojik dengeyi de bozacak’’ dedi.

Malatya Pütürge ilçesindeki Uzuntaş, Yeşildere ve Yandere mahallelerinin geçtiği alana kurulacak olan Büyükçay Barajı ile bu mahalleler ve bağlı mezralar sular altında kalmasına yol açacak olan Büyükçay Barajı için kamulaştırma çalışmalarının başlaması tepkiye neden oldu.

Barajın, Adıyaman’ın Menzil ilçesine su götürmek için yapıldığı ve Menzil cemaatine yakın bir grup tarafından yapılacağı iddia edildi. Bölge halkı, baraj istemediklerini belirterek ‘‘Barajın ne Malatya’ya ne Pütürge’ye ne de bölge halkına getirisi yok. Yetkililer sesimizi duysun’’ dedi.

MENZİL’E SU GÖTÜRECEK

Pütürge Çevre Platformu Sözcüsü Avukat Ramazan Derin, yapılan kamulaştırmanın hukuka aykırı olduğunu söyledi. Derin, halkın baraja karşı olduğunu belirterek “Orası rezerv alanı ilan edilmiş bir yer ve bu şekilde bir kamulaştırma olmaz. Rezerv alan ilan edilen yerlerde, arazi birim fiyatını kamulaştırma şirketinin keyfiyetine bırakılmaktadır ve kamulaştırmaya karşı itiraz edilemiyor. Aynı zamanda Yandere, Kayadere ve Büyüköz köyleri Kâhta ilçesine ilhakı gündeme gelebilir, baraj inşaat çalışması sürerken Malatya-Nemrut Dağı kara yolu kullanılamayacak olması da ayrı bir sorun. Henüz köylülerin iskan edilmesi başlı başına bir sorun, köylülerin borçlandırılması hangi anlama gelmektedir’’ diye konuştu.

Bölgede yaşanacak ekolojik dengenin bozulmasının bir ekokırım suçu olduğunu vurgulayan Derin ‘‘Tüm çevre örgütlerinini dikkatini buraya çekmeliyiz. Kendini yetkili addedenler halka yalan söylüyor’’ dedi.

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLADI

Hukuk mücadelesi başlatılacağını kaydeden Derin, şöyle devam etti: ‘‘DSİ Maraş Bölge Müdürlüğü ve yetkililer, geçen haftalarda halk ile bir toplantı yaptı. Aldığımız son bilgilere göre projenin maliyeti Menzil’e yakın olan Semerkand grubu başlatacak. Orada bir akarsu var, 7 km'lik bir tünelle dağın öbür tarafına geçirip Menzil ovasını sulamasının amaçlandığı konuşuluyor. Buna karşı hukuki mücadeleler başlattık. 2020'den bu güne kadar bir takım kazanımlar da elde ettik. Değişik bir proje yürütülüyor. Kamusal yarar yok, bölge insanına, köy halkına ve Malatya coğrafyasına hiçbir katkısı yok. Baraj ile birlikte köyler sular altında kalacak. Köylüler tedirgin. Köy temsilcileri köylülerle iletişim kurmuyor. Halk çaresiz, dayanaksız.’’

Yeşildere mahallesinden Mustafa Aluç ise şunları söyledi: ‘‘Türkiye’nin en büyük milli parklarından olan Nemrut Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Yeşildere ve Uzuntaş mahalleri gelecekte tamamen yok olacaktır. Baraj sularıyla ortaya çıkacak gölleşme zamanla bölgenin iklimini değiştirecek, kar yağışı azalacak ve kaynak sularının azalması tamamen kuruması ve bir süre sonra da doğanın yok olmasına neden olacaktır. Barajdan etkilenecek köylerin umudu gün geçtikçe kırılıyor, son bilgilendirme toplantısında vatandaşlardaki tedirginliği hep beraber bir kez daha yaşadık. Yılın 12 ayını köyünde yaşayan, geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlayanların tamamı barajın yapılmasına karşı. Biz büyük bir belirsizliğin içindeyiz. Barajın ne Malatya’ya ne de Pütürge’ye ne de bölge halkına getirisi yok. Yetkililerin bizim sesimizi duymalarını istiyoruz.’’