Nemrut’ta ayılar bu kez de bagajdan yiyecek çaldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü civarında anne ayı ve yavruları bir grubun arabasının bagajındaki açıp yiyeceklerini çaldı.

Nemrut Krater Gölü civarlarında yaşayan anne ayı ve yavruları, bu kez de teleskopla gökyüzünü gözlemlemek için Nemrut’a gelen ziyaretçilerin arabalarının bagajlarını açarak arabada bulunan yiyecekleri aldı.

Yavru ayılar ise gözlem yapan grubun üzerine doğru gelerek saldırmaya kalkıştı. O esnada teleskopla gökyüzünü gözlemleyen Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen ise o anları cep telefonuyla çekti.