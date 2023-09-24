Nenad Bjelica: Hatayspor maçına yüzde 100 hazır durumdayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Hatayspor maçı öncesinde takımın son durumunu değerlendirdi.

Bjelica, "Hafta boyunca takım olarak, bütün arkadaşlarımızla gayet iyi bir çalışma örneği gösterdik. Ufak rahatsızlıkları olan oyuncularımızda vardı. Abdulkadir Ömür ve Paul Onuachu gibi. Onlar da o rahatsızlıklarını atlattılar. Şu an gayet iyi durumdalar. Onlar da bizimle olmaya hazır durumdalar" dedi.

Hırvat teknik direktör, "Önümüzdeki maç zor bir maç olacak. Çünkü rakibimizin ilk 5 maçta baktığınızda kalitesini, neler yapabileceklerini gösteren zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim odak noktamız kendimiz. Neler yapabileceğimiz ve bunları nasıl yapmamız gerektiği. Maça yüzde 100 hazır durumdayız. Yüzde 100 verebilirsek bu maçı diğer maçlar gibi iyi sonuçla atlatabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.