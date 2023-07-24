Nenad Bjelica yurt dışı kampını değerlendirdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, harika geçen kamp dönemini iki hazırlık maçıyla noktalayacaklarını söyledi.

Takımın kamp yaptığı Slovenya'nın Kranj kentindeki otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bjelica, Mislav Orsic'in sakatlığı nedeniyle üzüntü duyduklarını belirtti.

Orsic'i yaklaşık 6 yıldır tanıdığını ve bu süre boyunca neredeyse hiç sakatlanmadığını ifade eden Bjelica, "Antrenmanda maalesef böyle bir talihsizlik yaşadı. Futbol böyle bir oyun maalesef. Sakatlıklar bu işin içerisinde var ve bunlar yaşanabiliyor. Aynı zamanda o pozisyonda yer alan oyuncumuz Hakan Yeşil ile ilgili bir şey söylemek istiyorum, desteğimiz kendisiyle, hiç kimse bir takım arkadaşını ya da rakibini sakatlamak için bir müdahalede bulunmaz. O da maalesef talihsiz bir pozisyonun içerisinde oldu. İki oyuncumuzu da sonuna kadar destekleyeceğiz." dedi.

Bjelica, Trabzonspor'da önceki sezonlarda kampların ne şekilde yapıldığı konusunda bilgisinin olmadığını ancak kendisinin daha önce görev aldığı takımları biraz daha yüksek tempoda çalıştırdığını aktardı.