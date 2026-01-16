Neo Science Olimpiyatları: Genç dâhi Sidar Cem Kılagöz ABD’de iki kez dünya birincisi oldu

Uluslararası Neo Science Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden Sidar Cem Kılagöz, matematik ve bilim alanlarında elde ettiği derecelerle ABD’de önemli bir başarıya imza attı.

Olimpiyatların ön eleme etabına 117 ülkeden katılım sağlandı. Online ortamda, kamera açık ve yüksek güvenlikli bir sistemle gerçekleştirilen bu aşamada Sidar Cem Kılagöz, matematik dalında dünya birincisi oldu. Bu dereceyle 117 ülke arasından yalnızca 21 ülkenin davet edildiği Neo Science Grand Finali’ne katılmaya hak kazandı.

ABD’nin Orlando kentinde düzenlenen Grand Final’de 21 ülkenin temsilcileriyle yarışan Sidar Cem Kılagöz, matematik dalında bir kez daha dünya birincisi olarak zirvede yer aldı. Böylece Neo Science Olimpiyatları’nda matematik alanında iki kez dünya birinciliği elde etti.

Sidar Cem Kılagöz, bilim dalında ise dünya 6’ncısı olarak altın madalya kazandı. Genç öğrenci, ABD’deki organizasyondan iki dünya birinciliği ve bir bilim altın madalyası olmak üzere toplam üç altın madalya ile ayrıldı.

Ödül töreni Orlando’daki Hilton Oteli’nde düzenlenirken, Sidar Cem Kılagöz’ün başarısı salondakiler tarafından alkışlandı. Elde ettiği derecelerle Sidar Cem, Türkiye’den yetişen gençlerin uluslararası bilim ve matematik alanındaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

ULUSLARARASI BAŞARILAR DEVAM EDİYOR

Sidar Cem Kılagöz, daha önce FISO olimpiyatlarında matematik ve IQ dallarında altın madalya kazanmış, Türkiye’de düzenlenen Ulusal Matematik Şampiyonası’nda da birincilik elde etmişti.