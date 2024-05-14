Neofaşistlere yasak yolundalar

Almanya’da aşırı sağcı AfD’nin itirazını reddeden yüksek mahkeme, faşist partinin “potansiyel aşırılıkçı” olarak nitelendirilmesini hukuka uygun buldu. AfD itiraz edeceğini açıklarken partinin kapatılması tekrar gündemde.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Almanya’da yükselişini sürdüren aşırı sağa karşı ülkede tepkiler çığ gibi büyürken Yüksek Mahkeme faşist Almanya için Alternatif (AfD) partisini “aşırılıkçı” olarak gözetim altında tutma kararı aldı.

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Yüksek İdare Mahkemesi, AfD’nin "potansiyel olarak aşırılıkçı" olarak nitelendirilmesine devam edileceğine hükmetti. Köln İdare Mahkemesi’nin 2022’de verdiği kararı onayan Yüksek Mahkeme, AfD’nin itirazını redderek alt mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Kararla birlikte Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), faşist AfD ve onun gençlik örgütü Junge Alternative’yi (JA) gözlem, muhbirler, görüntü ve ses kayıtları gibi istihbarat araçlarıyla izlemeye devam edebilecek.

AYRIMCI FAALİYETLER

Mahkeme kararında, AfD'nin "belli insan gruplarının insanlık onuruna ve demokrasi ilkesine karşı emelleri bulunduğuna dair yeterli fiili emarelerin mevcut olduğu" belirtildi. DW’nin haberine göre Mahkeme Heyeti Başkanı Yargıç Gerald Buck, AfD'nin “sığınmacılar ve Müslümanlara karşı aşağılayıcı kavramları geniş ölçüde kullandığını belirterek bu tür bir aşağılamanın anayasaya göre ayrımcılık anlamına geldiğine” işaret etti ve bu nedenle BfV'nin AfD'ye yönelik önlemlerinin uygun olduğunu kaydetti.

AFD İTİRAZ EDECEK

Mahkeme kararında temyiz öngörülmemesine rağmen AfD, karara karşı Leipzig Federal İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunacağını açıkladı. BfV Başkanı Thomas Haldenwang ise mahkeme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek “özgürlükçü demokratik temel düzene karşı çabaların ortaya çıkışı ve gelişiminde erken uyarı görevini yerine getireceklerini” söyledi. İçişleri Bakanı Nancy Faeser de kararın “demokrasinin kendini koruması anlamına geldiğini” kaydetti.

KAPATMA GÜNDEME GELDİ

Mahkeme kararı sonrası Die Linke (Sol Parti), AfD’nin kapatılması tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi. Sol Parti Sözcüsü Martina Renner, AfD’nin kapatılması başvurusunun “demokrasinin düşmanlarına karşı kendini müdafaası” anlamına geldiğini belirtti. Ana muhalefet Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Marco Wanderwitz de AfD'nin kapatılması için başvuru işlemlerini başlatacaklarını duyurdu.

Öte yandan liberal Hür Demokrat Partili (FDP) Adalet Bakanı Marco Buschmann ise kapatma davasına “sadece başarı konusunda emin olunduğunda girişilmesi” uyarısı yaptı.

Ocak ayında AfD'li üst düzey siyasetçilerin göçmenlerin zorla sınır dışı edilmesini tartıştıkları gizli bir toplantıya katıldıklarının ortaya çıkmasının ardından ülke çapında aşırı sağ karşıtı protestolar düzenlenmişti. Avrupa’daki aşırı sağın son yıllardaki yükselişinden nasibini alan Almanya’da son haftalarda siyasetçilere yönelik saldırılarla AfD’de oy kaybı gözükse de anketlere göre yüzde 23 ile ana muhalefet konumunda bulunuyor.

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AfD’de ‘hangimiz gerçek faşist’ krizi

Almanya’da aşırı sağa karşı tepkiler artarken AfD içinde de krizler yaşanıyor. Katıldığı etkinliklerde Nazi sloganları attığı için hakkında dava açılan AfD Thüringen Teşkilat Başkanı Björn Höcke’ye bazı parti üyeleri isyan bayrağı açtı. Partinin 9 üyesi 26 Mayıs’ta Thüringen’de yapılacak yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini ilan etti. AfD Thüringen Teşkilat Başkan Yardımcısı Torben Bregada, “Parti tüzüğüyle bağdaşmayan tutum sergiledikleri ve partiye zarar verdikleri” gerekçesiyle 9 üyenin partiden ihraç edileceğini açıkladı. İhracı istenen AfD Thüringen milletvekili Karlheinz Frosch, “Gerçek AfD’yi savunan bizleriz” dedi.