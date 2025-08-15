Neoliberalizmin can suyu kadının emeği

Kamusal tüm hizmetleri özelleştiren neoliberal rejimde toplumsal yeniden üretim yükü kadınların omzuna bindiriliyor. Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik gibi tüm alanlar piyasalaştırılırken bireyci pratiklerin “iyi bir hayat” kurdurabileceği vaat ediliyor.

İdeolojik olarak neoliberalizm, başarıyı kişisel yetenek ve girişimle açıklıyor, toplumsal koşulları göz ardı ediyor. Bireyler “eşit fırsata sahip” sayılıyor, ancak gerçekte fırsat eşitsizliği derinleşiyor.

Yaşanan bu dönüşümle birlikte kamuculuğun gerilemesi, toplumsal yeniden üretim yükünü kadınların üzerine yüklüyor. Sağlık ve eğitim hizmetlerinin kısıtlanması, kamu destekli çocuk bakımı ve yaşlı bakımının azaltılması gibi uygulamalar, kadınların bakım emeğini sömürüyor.

Neoliberal sistemde bu süreçler görünmezleştiriyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin olmadığı iş bölümüne göre kadının ev içindeki emek yükünün karşılıksız olması, hem ataerkinin hem kapitalizmin ekmeğine yağ sürüyor. Bunun sonucunda kamusal alanda sunulması gereken bakım hizmetlerinin kadının omzundaki yükü artıyor, kadınlar hem ücretli ekonomide daha güvencesiz işlere yönlendiriliyor hem de ev içindeki rolleri üzerinden tarifleniyor.

Neoliberal düzende kadın emeği, hem ücretli emek piyasası içinde hem de ev içindeki ücretsiz bakım emeği ile çift taraflı sömürülüyor. Çalışma hayatında esnek ve güvencesiz çalışma yaygınlaşıyor, kamudaki istihdam daralıyor, yerini kayıt dışı ve yarı zamanlı işler alıyor. Kadınlar, bu yeni rejimde düşük ücretli, niteliksiz işlerde çalışmaya itilirken, aile içindeki ücretsiz emeğin yükü gitgide artıyor. Erkekler kadınlara kıyasla nispeten daha güvenli bir iş hayatına sahip olabilirken kadınların ekonomik bağımlılığı garanti altına alınıyor.

EMEĞİMİZ GÖRÜNMEZ

Kadınlar, çocuk bakımı, temizlik, yaşlı bakımı gibi toplumsal yeniden üretim işlerini ücretsiz olarak yaparken bu işlerin karşılığını göremiyor. Ev işlerine ayrılan emek görünmezleştiriliyor ve değersizleştiriliyor. Kadınların eve ayırdığı bakım emeğinin ekonomik değeri tanınmazken, diğer yandan kapitalizm için hayati bir kaynak olmaya devam ediyor. Silvia Federici, bu durumu şu sözlerle özetler: “Kapitalizm yalnızca fabrikalarda değil evlerde de emeğimize ücretsiz el koyarak kendi gücünü inşa etmiştir.” Eve hapsedilen kadınlar, düşük ücretli işlerde genelleşen güvencesizlik koşulları altında yaşamlarını sürdürüyorlar.

Neoliberalizm ataerkiyle kol kola girerek güvencesizliği, yoksulluğu artırıp ortaya çıkan yükü kadınlara yıkıyor. Öte yandan ücretli ve ücretsiz emeğin toplumsal paylaşımını çarpıtarak kadınları hem işyerinde hem evde sömürülecek şekilde konumlandırıyor.

MECBUR KALDILAR

Türkiye’de de neoliberal dönüşümün hızlanması özelleştirmeleri beraberinde getirirken yeniden üretim görevini kadınlara yükledi. Bu durum ülkedeki kadını değil aileyi önceleyen gerici rejimle birleşince kadınlar daha da güvencesizleştirilmiş oldu. Kadınların sendikalaşma hakkı ve sosyal güvenlik kapsamı zayıflatıldı, sosyal hizmetlere erişim zorlaştırıldı. Örneğin ev hizmetlerine yönelik destekler ve çocuk bakımının kamusal çözümü son derece yetersiz kalırken kadınlar bu bakım görevlerini karşılamak için aile içinden başka bir kadından (anneanne, babaanne) destek almak ya da pahalı özel kreşler kullanmak zorunda bırakıldı.

∗∗∗

KADINLAR DURURSA DÜNYA DA DURUR

Neoliberalizmin kadınlara reva gördüğü yaşama dünyanın dört bir yanından itiraz da sürüyor. 2016’da Polonya’da kürtaj hakkı kısıtlamalarına karşı Siyah Protestoları, 2016’da Arjantin’de kadın cinayetlerine karşı Ni Una Menos Grevi, 8 Mart 2017’deki Uluslararası Kadın Grevi birkaç örnek. Uluslararası Kadın Grevi ABD, İspanya, İsviçre vb. birçok ülkede “Kadınlar durursa hayat durur!” sloganıyla gerçekleştirildi ve neoliberalizm ile ataerkinin kol kola yarattığı krize karşı bir isyana dönüştü.

Bu küresel eylemlerde ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk gibi neoliberal dinamiklerle cinsiyetçilik iç içe ele alındı. Örneğin düzenlenen bildirilerde “Ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk, refah devletinin gerilemesi ve toplumsal yeniden üretimde ailelere düşen sorumluluğun artması” gibi etkenler, kadınları 21. yüzyılda patriyarkal kapitalizme karşı kolektif bir özne yaratmanın zorunluluğu olarak ele alındı. Başka bir ifadeyle, kadın hareketleri neoliberal politikaların etkilerini –(bakım hizmetlerinin tahribatı, ücret eşitsizliği, güvencesizlik) hem feminist taleplerle hem de sınıf odaklı bir bakışla birleştirerek mücadele etti.

Latin Amerika’da bu mücadele, Şili’deki kitlesel protestolarda da kendini gösterdi. Şili’de 2019’daki büyük halk ayaklanmasında feminist gruplar başrolde oldu. Ni Una Menos hareketinden feministler, “Neoliberal kapitalizmin hem ataerkil hem de sömürgeci olduğu her eylemde aşikardır ve aynı anda hepsiyle yüzleşmeden birini bitirmenin bir yolu yoktur” vurgusu yaptı.

∗∗∗

MARKSİST FEMİNİSTLER ATAERKİ İLE KAPİTALİZMİN İŞBİRLİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Neoliberalizmi kadın meselesi bağlamında da ele alan Marksist feminist kuramcılar, kapitalist sistemin toplumsal cinsiyetçi yapısını da analiz etti. Nancy Fraser, bakım krizine dair analizinde, kapitalizmin toplumsal yeniden üretimi ne kadar hammadde gibi kullandığını vurgular. Ona göre, “Ücretlendirilmeyen toplumsal yeniden üretim faaliyeti, ücretli çalışmanın varlığı, artı-değer birikimi ve kapitalizmin işlemesi için gereklidir.” Fraser bu emeğe hiçbir parasal değer atfetmeyen neoliberalizmin, bakım hizmetlerine yatırım yapmayı kestiğini ve bu nedenle toplumsal yeniden üretim krizinin derinleştiğini belirtir. Yine Fraser’a göre neoliberalizm, sosyal refahtan adeta “çarklar geri çevirilir” gibi uzaklaşmış bu durumu “her türden sosyal üremenin geri plana itilmesi”olarak tanımlar.

Tithi Bhattacharya ise kapitalizmin çalışanın bir “üretim nesnesi” olmasının ötesinde bir hayat döngüsü gerektirdiğini vurgular. Kapitalist üretimin iki döngüye bağlı olduğunu söyler: Birincisi metaların üretimi (kâr döngüsü), ikincisi ise emek gücünün kendini yeniden üretebilmesi için gereken toplumsal çember (yaşam döngüsü). Bhattacharya, kapitalizmin kadın emeğini görünmez kılma stratejisini ise şöyle ele alır: ‘‘Aile kurumu “doğal” sayılarak kadınların ev işi ve bakım emeği kapitalizmin çarklarının dışında tutulur, böylece kadın emeği sömürüsü gizlenir.’’ Bu nedenle Marksist feministlere göre ev içi bakım işlerinin değersizleştirilmesi, kapitalist patriyarkanın ve neoliberalizmin ortak ürünüdür.

Silvia Federici ise toplumsal yeniden üretim çalışmalarının merkeze alınması gerektiğini savunur. Federici’ye göre kapitalizm, “ev emeğini” bedelsiz bir kaynak olarak kullanır. Kendisi de “ev işi hâlâ sermaye oluşumuna verilen ücretsiz bir emektir” diyerek kadının ev içi emeğinin kapitalizm için nasıl bir “bedavaya işleyen sermaye birikim kaynağı” olduğunu vurgular. Federici’nin analizi, neoliberal dönemde kamusal bakım kurumları tasfiye edilirken kadınların eve mahkûm edilerek ucuz emek havuzu yaratıldığına dikkat çeker. “Kapitalizm yalnızca fabrikalarda değil evlerde de emeğimize ücretsiz el koyarak kendi gücünü inşa etti” sözleriyle, aile içinde yapılan bakım işinin kapitalizmin devamlılığı için yaşamsal bir rol oynadığını belirtir.