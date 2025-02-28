Nepal'de 5.5 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Nepal'in Kodari köyü yakınlarında 5.5 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu.
Kaynak: DHA
Nepal'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depreme ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, depremin Kodari köyünün 14 kilometre güneyinde 5.5 şiddetinde bir depremin meydana geldiği belirtildi.
Yerel saatle sabah erken saatlerde yaşanan depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.