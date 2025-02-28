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Nepal'de 5.5 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Nepal'in Kodari köyü yakınlarında 5.5 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu.

Dünya
  • 28.02.2025 09:36
  • Giriş: 28.02.2025 09:36
  • Güncelleme: 28.02.2025 09:50
Kaynak: DHA
Nepal'de 5.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Nepal'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depreme ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, depremin Kodari köyünün 14 kilometre güneyinde 5.5 şiddetinde bir depremin meydana geldiği belirtildi.

Yerel saatle sabah erken saatlerde yaşanan depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

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