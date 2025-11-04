Giriş / Abone Ol
Nepal'de çığ düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Nepal’in Yalung Ri Dağı’nda meydana gelen çığda 5 yabancı dağcı ve 2 Nepalli rehber yaşamını yitirdi. Yaralı 5 kişiye ulaşmak isteyen kurtarma ekipleri, kötü hava nedeniyle bölgeye inemedi.

Dünya
  • 04.11.2025 10:37
  • Giriş: 04.11.2025 10:37
  • Güncelleme: 04.11.2025 10:47
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Güney Asya ülkesi Nepal'deki Yalung Ri Dağı'nda çığ düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Nepal'deki Yalung Ri Dağı’nda bir kampa çığ düşmesi sonucu 5 yabancı dağcı ile 2 Nepalli rehberin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, yaklaşık 4 bin 900 metre yükseklikteki ana kampta bulunan 5 kişinin de yaralandığını belirterek, yabancı dağcıların uyruklarının ve kimliklerinin henüz belirlenmediğini kaydetti.

Kurtarma ekiplerinin helikopterle olay yerine ulaşmaya çalıştığını aktaran yetkililer, kötü hava şartları nedeniyle ekibin dönmek zorunda kaldığını açıkladı.

