Nepal'de Dhaulagiri Dağı'na tırmanan 5 Rus dağcı, hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek 7. zirvesi olan Nepal’deki Dhaulagiri Dağı'na tırmanan 5 Rus dağcının hayatını kaybettiği bildirildi.

Nepal'in başkenti Katmandu merkezli bir rehberlik organizasyonundan Pemba Jangbu Sherpa, yaptığı açıklamada, 8 bin 167 metre yüksekliğindeki Dhaulagiri Dağı'na tırmanan 5 Rus dağcının, 6 Ekim'den bu yana kayıp olduğunu aktardı.

Pemba, dağcıların bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında bir helikopterin, zirve yakınında dağcıların cesetlerini tespit ettiğini ifade etti.

Dağcılardan ikisinin zirveye ulaştığını, diğerlerinin ise zirveye ulaşmadan geri döndüğünü öngördüklerini söyleyen Pemba, dağcıların tırmanış sırasında kayıp düştükleri için yaşamlarını yitirdiği yönünde değerlendirmelerin yapıldığını belirtti.

Öte yandan dağcıların ölüm nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.