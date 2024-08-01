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Nepal'de kaplanın saldırdığı kadın hayatını kaybetti

Nepal'in Kanchanpur bölgesinde bir kadının, kaplan saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Dünya
  • 01.08.2024 14:00
  • Giriş: 01.08.2024 14:00
  • Güncelleme: 01.08.2024 14:04
Kaynak: AA
Nepal'de kaplanın saldırdığı kadın hayatını kaybetti
Fotoğraf: Pixabay (Arşiv)

Nepal'in Kanchanpur bölgesinde kaplanın saldırdığı kadın yaşamını yitirdi.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, polis yetkilileri Kanchanpur bölgesinde bir kadının kaplan saldırısına uğradığını açıkladı.

Polis, evinin yakınlarındaki tarlada cansız bedeni bulunan kadına saldıran kaplanı arama çalışmalarına devam ediyor.

Bölgedeki Shuklaphanta Ulusal Parkı'ndan yetkililer, kaplanın yakınlardaki ormanlık alandan kaçmış olabileceği tahmininde bulundu.

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