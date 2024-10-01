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Nepal'de sel ve toprak kayması: 217 kişi hayatını kaybetti

Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 217'ye yükseldi. Kayıp 28 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Dünya
  • 01.10.2024 12:36
  • Giriş: 01.10.2024 12:36
  • Güncelleme: 01.10.2024 12:42
Kaynak: AA
Nepal'de sel ve toprak kayması: 217 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi.

Nepal hükümeti, afetler nedeniyle bölgede mahsur kalan veya evlerini kaybeden vatandaşlara yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

28 KİŞİ KAYBOLDU

Polis, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybeden kişi sayısının 217'ye yükseldiğini, 143 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölgede kayıp 28 kişi için yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf: AA

Ülkede her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları can ve mal kayıplarına yol açıyor.

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