Nepal'de tapınak ziyaretinden dönen Hinduları taşıyan otobüs kaza yaptı, 7 kişi öldü
Kaynak: AA
Nepal'de Hindular için kutsal sayılan Pashupatinath Tapınağı'nı ziyaretten dönenleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Kazaya ilişkin açıklama yapan yerel polis yetkilileri, yaşamını yitirenlerden 6'sının Hindistan, birinin Nepal vatandaşı olduğunu bildirdi.
Ülkenin güneyinde bulunan Bara bölgesindeki kazada 19 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Pashupatinath Tapınağı'ndan dönen ziyaretçileri taşıyan otobüsün şoförü gözaltına alındı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.