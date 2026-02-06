Nepal'de yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 13 ölü, 34 yaralı
Nepal’de düğünden dönenleri taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Başkent Katmandu’nun batısındaki Baitadi bölgesinde meydana gelen kazada, yaklaşık 200 metrelik uçuruma düşen otobüs hurdaya dönerken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Nepal'de düğünden dönenleri taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.
Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, başkent Katmandu’nun yaklaşık 500 kilometre batısındaki Baitadi bölgesine bağlı Budgaun köyü yakınlarında otobüs yoldan çıktı.
Yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otobüsteki 13 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.
Kaza sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı, hayatını kaybedenlerin cenazeleri hurdaya dönen araçtan çıkarıldı.
Otobüsteki yolcuların düğünden döndükleri öğrenildi.