Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Nepal’de sel, heyelan ve yıldırım: 51 kişi yaşamını yitirdi

Nepal’de etkili olan şiddetli yağışlar, sel, heyelan ve yıldırım felaketine yol açtı. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu’nun açıklamasına göre, 38 kişi heyelan, 10 kişi sel ve 3 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. 6 kişi kayıp, 47 kişi ise yaralı.

Dünya
  • 07.10.2025 11:24
  • Giriş: 07.10.2025 11:24
  • Güncelleme: 07.10.2025 11:29
Kaynak: DHA
Nepal’de sel, heyelan ve yıldırım: 51 kişi yaşamını yitirdi
Fotoğraf: DHA

Nepal'de şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu 51 kişi yaşamını yitirdi.

Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 38 kişinin heyelan, 10 kişinin sel ve 3 kişinin de yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 6 kişiden hala haber alınamadığı ve 47 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

BirGün'e Abone Ol