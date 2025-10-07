Nepal’de sel, heyelan ve yıldırım: 51 kişi yaşamını yitirdi
Nepal’de etkili olan şiddetli yağışlar, sel, heyelan ve yıldırım felaketine yol açtı. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu’nun açıklamasına göre, 38 kişi heyelan, 10 kişi sel ve 3 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. 6 kişi kayıp, 47 kişi ise yaralı.
Kaynak: DHA
Nepal'de şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu 51 kişi yaşamını yitirdi.
Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 38 kişinin heyelan, 10 kişinin sel ve 3 kişinin de yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, 6 kişiden hala haber alınamadığı ve 47 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.