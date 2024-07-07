Nepal’de sel ve toprak kayması: 14 ölü

Güney Asya ülkesi Nepal’de etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymasında son 36 saatte en az 14 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi kayıp olarak bildirildi. Bangladeş’te ise şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 8 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Asya ülkesi Nepal muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. Ülkede son 36 saatte 14 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı, 9 kişi ise kayıp olarak bildirildi.

Polis sözcüsü Dan Bahadur Karki, kayıpları arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ani su taşkınları ve toprak kaymaları nedeniyle yol ve otoyolların trafiğe kapandığını aktaran Karki, “Kurtarma görevlileri yolları açmaya çalışıyor” dedi. Nepal’in başkenti Katmandu’da da çok sayıda nehir taşarken, birçok ev sular altında kaldı.

Güney Asya’da 170 milyon nüfuslu Bangladeş’te etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde de 8 kişi hayatını kaybetti.