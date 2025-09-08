Nepal’de Z Kuşağı isyanı: Sosyal medyayı değil yolsuzluğu engelleyin

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Nepal’de on binlerce protestocu Facebook, X ve YouTube dahil sosyal medya platformlarının engellenmesine karşı meydanlara döküldü.

Başkent Katmandu’da sokaklara dökülen Nepalliler parlamento binasını kuşattı. Polisin sert müdahalesine rağmen geri adım atmayan protestocular, kısıtlamanın kaldırılmasını istedi.

Kalabalıklar, kırmızı ve mavi bayrakları sallayarak, "Sosyal medya yasağına son, yolsuzluğa son, sosyal medyaya değil" sloganları attı. Protestocuların öncülüğünü ise ağırlıklı olarak gençler oluşturdu. 1995 ile 2010 yılları arasında doğan Z Kuşağı'nın protestosu sonrası ülkede olağanüstü önlemler alındı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Katmandu yönetimi artan gerilim sonrası Parlamento, Hükümet Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve şehrin önemli bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

"Sosyal medyanın işletimini, kullanımını ve düzenlenmesini denetlemeyi" amaçlayan yasa tasarısı, Nepal'de kayıtlı olmayan sosyal medya kuruluşlarının yasaklanmasını içeriyor. Önerilen yasa tasarısı, Nepal'de faaliyet gösteren tüm sosyal medya platformlarının ( Facebook , X ve diğerleri gibi) ülkede faaliyet gösterebilmek için çalışma izni almasını gerektiriyor.

Benzer şekilde sosyal medya kullanımına ilişkin kısıtlamalar getirilerek, siber zorbalık, gasp, bilgisayar korsanlığı ve mahremiyet ihlalleri gibi ulusal çıkarlara zarar veren faaliyetlerin yasaklanması öngörülüyor.

Ayrıca kullanıcıların müstehcen veya grafik içerik, iftira niteliğinde sözler, birinin itibarına zarar vermeyi amaçlayan saldırgan sözcükler, görseller veya görsellerle trolleme yapması ve nefret söyleminde bulunması da yasaklanıyor.

MUHALEFETİ SUSTURMA GİRİŞİMİ

Ancak sosyal medyayı düzenlemeyi amaçlayan tasarısı, ifade özgürlüğünün üzerindeki baskıları daha da artıracak diye eleştiriliyor. İktidarın muhalefeti sindirmeye, anayasal hakları çiğnemeye çalıştığı kaydediliyor. Pek çok eleştirmen, yasa tasarısının, hükümetin parlamentodaki güçlü çoğunluğuna rağmen gösterdiği zayıf performans nedeniyle artan kamuoyu eleştirilerini azaltmak ve muhalefeti susturmak amacıyla hazırlandığını düşünüyor.

Tasarının belirsiz tanımlar ve aşırı devlet kontrolüyle anonimliği suç haline getirerek dezavantajlı, ötekileştirilen grupların sesini bastıracağı ifade ediliyor.

Himalayalar ülkesi, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün (RSF) 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 74. sırada yer aldı.