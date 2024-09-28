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Nepal’deki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 66’ya yükseldi

Nepal’de dünden bu yana devam eden sağanak yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 66’ya yükseldi.

Ajans Haberleri
  • 28.09.2024 23:56
  • Giriş: 28.09.2024 23:56
  • Güncelleme: 28.09.2024 23:56
Kaynak: İHA
Nepal’deki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 66’ya yükseldi


Nepal’de şiddetli yağış bilançosu artıyor. Dünden bu yana devam eden yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 66’ya yükseldi. İçişleri Bakanlığı yetkilisi Dil Kumar Tamang yaptığı açıklamada, ölü sayısının artabileceğini belirterek, 69 kişinin kayıp olduğunu ve 60 kişinin yaralandığını aktardı.
Ana yolların kapandığı ve hava ulaşımının olumsuz yönde etkilendiği ülkede sel nedeniyle trafik ve günlük faaliyetler durma noktasına geldi. Başkent Katmandu’nun bazı bölgelerinde kurtarma ekipleri çatılarda veya yüksek yerlerde mahsur kalanlara yardım etmek için helikopterler ve lastik botlar kullandı.
Hava tahmincileri, yağışın yarına kadar devam edeceğini belirtti.

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