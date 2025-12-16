‘Nereden nereye’ dedirten fotoğraf

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Can Holding’e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık iki ay önce gözaltına alınıp bırakılan ve iktidara yakınlığıyla bilinen iş insanı Arafat Bingöl, Emniyet ve Jandarma’ya araç hediye etti.

17 Ekim’de Can Holding’e yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla birçok kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl’ün de gözaltına alındığı açıklandı. 20 Ekim’de ise Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl kardeşler adli kontrolle serbest bırakıldı.

HAYIRSEVERDEN ARAÇ HEDİYESİ

Arafat Bingöl 8 Aralık tarihinde ise sosyal medyada hesabından paylaştığı bir açıklamada “Bingöl Jandarma ve Emniyet Teşkilatımıza Kazandırılan Yeni Araçların Hizmete Alım Töreni”ne katıldığı belirterek “hayırsever” olarak Emniyet ve Jandarma’ya araç hediye ettiğini ifade etti. Arafat Bingöl’ün sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Bingöl Valiliği’mizin Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza kazandırdığı yeni araçların hizmete alım törenine bir Bingöllü iş insanı ve hayırsever olarak katkı sunmanın gururunu yaşadım. Kahraman güvenlik güçlerimize destek vermek bizler için bir vatan borcudur. Tarafıma takdim edilen teşekkür sertifikası için sayın Valimiz Dr. Ahmet Hamdi Usta’ya şükranlarımı sunuyorum. Rabbim devletimize güç, teşkilatlarımıza kuvvet versin.” Törende, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta’nın imzasının yer aldığı teşekkür belgesi de Arafat Bingöl’e verildi. Belgede Vali Usta’nın imzası ile “Bingöl Emniyet ve Jandarma teşkilatımızın araçlarının yenilenmesine yönelik çalışmalarımıza yapmış olduğunuz katkı ve desteğiniz için teşekkür eder, başarılar dilerim” ifadesinin yer aldığı görüldü.

CEVDET YILMAZ’I MİSAFİR ETTİ

Arafat Bingöl 13 Aralık’ta sosyal medya hesabından İstanbul’da düzenlenen Bingöl Tanıtım Günleri’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı misafir ettiklerini belirterek Yılmaz ile fotoğrafını paylaştı.

YAKIN İLİŞKİLERİ VAR

Öte yandan geçmişte Bingöl’ün Karlıova ilçesinde fırıncılık yaptığı iddia edilen Bingöl ailesi AKP iktidarıyla hızla büyüdü ve holding sahibi oldu. Eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile birçok vali, eski bakan ve bürokratla yakın ilişkileri olduğu bilinen Bingöl Kardeşler'in sahibi olduğu Binsat Holding, aynı zamanda AKP Genel Merkezi, AKP İstanbul İl Başkanlığı ve çok sayıda kamu kurumuna özel güvenlik hizmeti veriyor.

AKP’YE DESTEK VERİYORLAR

Bingöl kardeşler, 2019’daki yerel seçimlerde AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a ‘destek’ yemeği düzenledi. AKP’li Binali Yıldırım da 17 Haziran 2019 tarihinde sosyal medya hesabından kendisi için düzenlenen yemeğinin fotoğraflarını paylaşarak “Yüzümüzü böyle güldüren Bingöllü'nün sevgisidir. Bingöllü hemşehrilerim iradelerine ve İstanbul’a böyle sahip çıktıkça evelallah bizim sırtımız yere gelmez” demişti.