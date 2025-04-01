Nereden tutsan elde kalan soruşturma: 2018'de yalanlanan haber dosyada

TBB ve İBB Başkanı, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yol açan yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yeni bir detay daha tespit edildi. İmamoğlu’na, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde, iktidara yakınlığıyla bilinen bir gazetenin Kasım 2020’de manşetine taşıdığı haberin sorulduğu öğrenildi. Soruşturmaya konu edilen haberle ilgili muhabirin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na tanık sıfatıyla ifade vermesi dikkati çekti.

Ekrem İmamoğlu’nun, “Yolsuzluk” soruşturması kapsamında ilk ifadesi, 21 Mart’ta Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde alındı. İmamoğlu, emniyetteki sorgusunda soruların büyük bölümüne yanıt vermeyerek, soruşturmanın siyasi olduğunun altını çizdi.

YANDAŞ GAZETE DETAYI

21 Mart'ta İmamoğlu’na sorulan sorular arasında, “Yandaş” olarak nitelendirilen bir gazetenin haberindeki ayrıntılar da yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda tanık sıfatıyla ifade veren yandaş gazetenin muhabirinin, şu sözleri de İmamoğlu’nun sorgu tutanağına kaydedildi:

“…Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Ekrem İmamoğlu, 2016/429603 sayılı bir ihaleye çıkmış, süresi 12 günlük olan bu ihalede iş kalemlerinde hiçbiri yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilmiş ve yaklaşık 1 Milyon TL’lik para Dilde Eğitim firmasına ödenmiştir. Konunun tarafımca haberleştirilmesinin ardından belediye sehven ödeme yaptık diyerek konuyu örtbas etmeye çalışmıştır. Şirket ise deşifre olmasının ardından firmanın adını değiştirerek Yeni Fikir Eğitim yapmış ve halen de Beylikdüzü ve İBB'den iş almaya devam etmektedir…”

BELEDİYEDEN TEKZİP

İmamoğlu’na sorulan haberin, gazetede yayımlandığı gün Beylikdüzü Belediyesi’nce yalanlandığı belirtildi. Belediyenin, "Bu tür haberlerle yapılmak istenenin gazetecilik olmadığı ortadadır. Asıl amacın itibarsızlaştırma olduğu çok açıktır" ifadelerini kullandığı açıklamasında, haberin gerçeği yansıtmadığı de vurgulandı.

KAMU ZARARI YOK

Belediyenin açıklamasında, haberde belirtilen söyleşilerin, “Gazetenin muhabirine de söylendiği gibi ilk etapta planlandığı ancak hayata geçirilmediği” ifade edilerek, şu açıklama yapıldı:

“Bahse konu ana organizasyon ise gerçekleşmiş olup hakedişi düzenlenip ihale ve satın alma süreci tamamlanmıştır. Daha sonra yapılan kontrollerde yüklenici firmaya söyleşiler için 38 bin 250 TL + KDV tutarındaki ödemenin sehven yapıldığı idaremizce tespit edilmiştir. Sehven ödenen 38 bin 250 TL + KDV tutarı, yüklenici firmadan talep edilmiş ve belediyemize iadesi sağlanmıştır. Dolayısıyla herhangi bir kamu zararı oluşmamıştır.”

MÜFETTİŞ DENETİMİ

İhale dosyasının, 2018 yılında İçişleri Bakanlığı’nca görevlendirilen kamu müfettişlerince de denetlendiği bildirildi. Denetimlerde, herhangi bir mevzuata aykırılık saptanmadığı dile getirildi.