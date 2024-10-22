Nereden tutsan elde kalıyor: Sonuç değiştirilmiş

Türkiye’de infial yaratan ve yenidoğan ünitesindeki onlarca bebeğin ölümüne neden olan ‘Yenidoğan Çetesi’ne yönelik iddianameden çarpıcı bir ayrıntı daha ortaya konuldu. Örgüt yöneticisi Dr. Fırat Sarı ile İstanbul’da özel bir hastanede büro işçisi olarak çalışan Gözde Kul Yadigar arasındaki gerçekleşen ve dinlemeye takılan görüşmeler, çetenin bir başka usulsüzlüğünü daha gözler önüne serdi.

GEREKSİZ İLAÇ KULLANIMI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamedeki, “Albümin seviyesi değeri” konuşması dikkat çekti. Örgüt lideri olduğu belirtilen Sarı ile Özel Beylikdüzü Birinci Hastanesi büro işçisi Yadigar arasında gerçekleşen konuşmanın tüm ayrıntıları iddianamede yer aldı.

İddianamedeki bilgilere göre, Özel Beylikdüzü Birinci Hastanesi’nde tedavi gören bir hastaya albümin seviyesi (kandaki protein) normal değerde çıkmasına rağmen Human Albumin (kandaki protein seviyesini artıran ilaç) kullandırıldı.

SEVİYEYE SGK AYARI

Fırat Sarı isimli doktor, hasta üzerinde gerekmediği halde kullandırılan ilacın SGK tarafından karşılanması için albümin seviyesinin 2,5’in altında olması gerektiğini ancak hastanın albümin seviyesi değerinin 2,9 civarında çıktığını söyledi. Sarı, telefonla aradığı büro işçisi Gözde Kul Yadigar’a, laboratuvara gitmesini ve seviyeyi düşük göstermesini istedi. Bunun üzerine Yadigar’ın, laboratuvara giderek hastanın değerleriyle oynadığı ve ilacın SGK tarafından karşılanmasını sağladığı öğrenildi. İddianamede, Sarı ve Yadigar arasındaki diyalog kapsamında çok sayıda ilacın usulsüz şekilde SGK’ye fatura edildiği kaydedildi. Savcı, hastaların değerleriyle oynanarak kullandırılan ve SGK’ye fatura edilen ilaçlar nedeniyle kamu zararının açığa çıktığını ifade etti.

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AFİŞLİ PROTESTO

CHP Bağcılar Gençlik Kolları üyeleri Bağcılar’da yenidoğan çetesiyle ilişkili hastanelerin kapısına “Bu ülkeden SGK’dan 8 bin TL almak için 12 bebek öldürüldü” yazılı afişler astı.