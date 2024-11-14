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Neredeyse 1 milyar kişi diyabetle yaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde 800 milyondan fazla kişinin diyabet hastalığıyla yaşadığını belirtti.

Sağlık
  • 14.11.2024 22:31
  • Giriş: 14.11.2024 22:31
  • Güncelleme: 14.11.2024 22:35
Kaynak: AA
Neredeyse 1 milyar kişi diyabetle yaşıyor
FOTOĞRAF: AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde 800 milyondan fazla kişinin diyabet hastalığıyla yaşadığını belirtti.

Ghebreyesus, Dünya Diyabet Günü dolayısıyla X'ten paylaşımda bulundu.

"Dünya genelinde 800 milyondan fazla insan diyabet ile yaşıyor" ifadesini kullanan Ghebreyesus, herkesin uygun fiyatlı tedaviye ve ihtiyaç duydukları bakıma erişemediğini kaydetti.

Ghebreyesus, "Tüm ülkeleri sağlıklı beslenmeyi, fiziksel aktiviteyi ve ihtiyacı olan herkese önleme, erken teşhis ve tedavi sağlayan sağlık sistemlerini destekleyen politikalara yatırım yapmaya çağırıyoruz." değerlendirmesini paylaştı.

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