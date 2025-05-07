Neredeyse tüm Avrupa Rusya'ya savaş açtı

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, neredeyse tüm Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı mücadelede birleştiğini ve bunu yine Nazizm bayrağı altında yaptığını vurguladı.

Lavrov, "Bize geleceğimizi ve bugünkü kalkınmamızı sağlayan, ki bunun önümüzdeki on yıllar, yüzyıllar boyunca sürecek bir kalkınma olduğuna eminim, Büyük Anavatan Savaşı ve 2. Dünya Savaşı kahramanlarının sadece anısını yaşatmak değil, aynı zamanda bu olayların diplomatik deneyimini, diplomatik derslerini hatırlamak da çok önemlidir. Bu dersler paha biçilemez. Özellikle de, silah altına alınan neredeyse tüm Avrupa'nın daha önce de söylediğim gibi Nazi bayrağı altında bize karşı yeniden savaştığı mevcut durumda" dedi.

Şu anda Avrupa'nın aleni şekilde Rusya karşıtı olan Zelenski rejimini desteklediğini kaydeden Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı'nın üniformalarında Nazi bölüklerinin apoletlerini taşıyan ve Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma tehdidi savuran savaşçıları 'kıyma makinesine' gönderdiğinin altını çizdi.