Neşe, hüzün ve direniş: Bir Düş belgeselinin ilk gösterimi İstanbul’da yapıldı

BirGün’ün 20 yıllık serüvenini anlatan Bir Düş belgeselinin ilk gösterimi dün akşam gerçeleştirildi.

İstanbul Şişli’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen ilk gösterim etkinliğine bine yakın kişi katıldı.

Etkinlikte BirGün çalışanları ve yazarları, belgeselin yönetmeni Ümit Oktay Aymelek ile ekip arkadaşlarının yanı sıra Berkin Elvan ve Can Atalay’ın aileleri, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya; Petrol-İş üyesi işçiler; CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, SOL Parti MYK Üyeleri Alper Taş ve Deniz Demirdöğen, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek; milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi ve İskender Bayhan; Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat; eski vekiller Ercan Karakaş, Kadir Gökmen Öğüt, Levent Tüzel, Süleyman Çelebi ve Rıdvan Budak; eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel, TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Birleşik Metal İş Sendikası Başkanı Özgür Atar, Kırmızı Kedi Yayınevi Kurucusu Haluk Hepkon, Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz ile birlikte çok sayıda siyasi parti, meslek odası, sendika, demokratik kitle örgütü temsilcisi, sanatçı, akademisyen, yazar ve gazeteci yer aldı.

Gösterim öncesi belgesele dair bir konuşma yapan BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, BirGün’ü hiçbir zaman yalnız bırakmayan gazete dostlarına teşekkür etti. BirGün’ün AKP iktidarının içine doğduğunu ve sadece bir gazete olmadığını belirten Aydın, gazetenin 20 yıllık geçmişini anlatan belgeselin de bu gerçekliğe ışık tuttuğunu vurguladı. Aydın sözlerini “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sözleriyle noktaladı.

GÜLÜMSETTİ, DUYGULANDIRDI, DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Aydın’ın konuşmasının ardından BirGün’ün geçmişten bugüne yürüttüğü bağımsız gazetecilik mücadelesini konu alan Bir Düş belgeseli ilk kez izleyiciyle buluştu. Yaklaşık 50 dakika süren, salondakileri yer yer gülümseten yer yer de duygulandıran Bir Düş, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Davetlilerin belgeselin sona ermesiyle başlayan alkışı dakikalarca sürdü.

Belgeselden sonra Bir Düş’ün yönetmeni Ümit Oktay Aymelek, belgesel ekibi ve BirGün adına belgeselin yürütücü yapımcılığını üstlenen BirGün TV Yayın Koordinatörü Emre Yıldırım sahneye çıkarak konuşma yaptı.

BirGün çalışanlarına ve okurlarına teşekkür ederek sözlerine başlayan yönetmen Aymelek, belgesel sürecinde ekibiyle birlikte yoğun efor sarf ettiklerini belirtti. Böyle bir belgeseli ortaya çıkarmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Aymelek, belgeselin hazırlık sürecinde BirGün’ün kendilerine sağladığı özgürlüğe de vurgu yaptı ve bunun çok değerli olduğunu ifade etti. Aymelek, salona gelen izleyicilere de teşekkürlerini iletti.

Emre Yıldırım da yaptığı konuşmada belgesel ekibine teşekkür etti. BirGün olarak gazetenin 20 yıllık yayın mücadelesini belgesele dönüştürme fikrini baştan bu yana çok önemsediklerini belirten Yıldırım, ortaya çıkan işin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Yıldırım sözlerinin sonunda gazetenin bugünlere ulaşmasına büyük katkıları olan, BirGün’ü hiçbir zaman yalnız bırakmayan okurlara selam gönderdi.

Konuşmalar sonrasında sahneye BirGün çalışanları davet edildi. İzleyiciler BirGün çalışanlarını, BirGün çalışanları da izleyicileri alkışladı. Daha sonra yolu BirGün’den geçenlerin ayağa davet edilmesiyle eski BirGün çalışanları da ayağa kalktı. Etkinlik bu anlarla son buldu.

Fotoğraf: Kadir İncesu

BİR DÜŞ GÖSTERİMLERİ HAKKINDA

14 Nisan 2004’te kurulan ve bu yıl 20. yaşını dolduran BirGün’ün hikayesini anlatan Bir Düş, ilk gösteriminin ardından farklı kentlerde izleyiciyle buluşacak.

Belgeselin gösterim tarihleri ve tanıtım etkinlikleri önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.