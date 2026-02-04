Neşe Keçkin cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı: “Öldürme amacıyla geldi”

İzmir'de evli olduğu Neşe Keçkin'i (23) boşanma davası açmak için gittiği adliye bahçesinde bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesi, kayınpederi ve kayınbiraderini de yaralayan Alaattin Keçkin'e (26) verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl, 10 ay 3 gün hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Gerekçeli kararda sanığın Neşe'ye adliyeye yalnız gelmesini söyleyerek olay yerine cebinde bıçakla geldiği, öldürme kararını almasından sonra ruhsal dinginliğe ulaştığı, makul bir süre geçmesine rağmen eylem kararlılığından dönmeyip belli bir hazırlıkla sebat ve ısrarla cinayeti işlediği belirtildi.

Olay, 2 Kasım 2023'te Seferihisar Adliyesi'nde meydana geldi. Alaattin Keçkin ile bir süredir sorun yaşayan 2 çocuk annesi Neşe Keçkin, boşanma davası açmak için adliyeye gitti.

Neşe Keçkin'in ardından giden Alaattin Keçkin, adliye bahçesinde durdurup, barışmak istediğini söyledi. Alaattin Keçkin, barışma teklifini kabul etmeyen Neşe Keçkin'e bıçakla saldırdı.

Durumu gören bir polis memuru, olaya müdahale etti. Bu sırada Neşe Keçkin ve Alaattin Keçkin'in yakınlarının da olaya dahil olmasıyla arbede yaşandı.

Alaattin Keçkin, Neşe Keçkin'i göğsünden bıçakladıktan sonra kayınbiraderi, kayınvalidesi ve kayınpederini yaraladı. Ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neşe Keçkin, kurtarılamadı.

Suç aleti ile yakalanan Alaattin Keçkin, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen Keçkin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

KARAR ÇIKTI

Alaattin Keçkin hakkında 'Eşi kasten öldürmek', 'Görevi yaptırmamak için direnme', '3 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı.

İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl kasım ayında görülen davada karar çıktı.

Sanık, ‘kadına yönelik tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis, kayınvalidesine yönelik ‘kadını kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 14 yıl hapis, kayınbiraderine yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 5 yıl hapis, kayınpederine yönelik ‘silahla kasten yaralamaya teşebbüs’ suçundan 1 ay 3 gün hapis ve polis memurlarına zincirleme olarak silahla görevi yaptırmama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık toplamda 1 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra 22 yıl, 10 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

ÖLDÜRME AMACIYLA GELDİ

Sanığa verilen cezanın gerekçesi de açıklandı.

Sanığın olay tarihinde Neşe ile boşanma aşamasında olmaları nedeniyle husumet beslediği ve olay öncesinde maktule yönelik sürekli küfür ve hakaretlerde bulunduğu kararda yer aldı.

Sanığın olay günü Neşe ile telefonla görüşerek adliyeye yalnız gelmesini söylediği ve bıçak ile girilemeyeceği herkes tarafından bilinen adliye binasına bıçak ile geldiği vurgulandı. Bu sebeplerden ötürü sanığın adliyeye gelme amacının boşanma işlemleri için değil öldürmek amacıyla geldiğinin anlaşıldığı gerekçeli kararda yer aldı.

Sanığın eyleminden katılanların ve polis memurlarının engellemesine rağmen eyleminden vazgeçmediği, Neşe'nin kurtulmak için adliye binasına koştuğu, sanığın da peşinden koşarak defalarca kez hayati bölgelerini hedef alarak Neşe'yi bıçaklayarak öldürdüğünün sabit olduğu belirtildi.

Sanık Keçkin'in, Neşe'ye yalnız gelmesini söyleyerek olay yerine cebinde taşıdığı bıçak ile geldiği anlaşıldığı vurgulandı. Sanığın öldürme kararını alınmasından sonra ruhsal dinginliğe ulaştığı, makul bir süre geçmesine rağmen eylem kararlılığından dönmediği ve belli bir hazırlıkla sebat ve ısrarla öldürme fiilini gerçekleştirip tasarlayarak Neşe Keçkin'i öldürdüğü belirtildi.

Sanığın olayda kullandığı bıçağın niteliği gereği öldürmeye elverişli bir silah olduğunun kabul edildiği de kararda yer buldu. Sanığın diğer katılanlara defalarca kez bıçak salladığı, eylemini kolluk kuvvetlerinin araya girmesi sebebiyle tamamlayamadığının dikkate alındığı ve öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtildi. Yargılama sürecinde sanığın aldatıldığı gerekçesiyle eylemi işlediğini söylemişse de sanığın doğrudan maktulün haksız eylemlerine maruz kalmadığı, buna ilişkin dosya arasına alınmış somut bir delilin bulunmadığından haksız tahrik indirimi uygulanmadığı belirtildi.