Nesim ne demek? TDK Sözlük anlamı, kullanımı ve örnekleri

Nesim kelimesi, Türkçe’de hoş bir anlam taşır ve genellikle edebi metinlerde veya duygusal ifadelerde kullanılır. Arapça kökenli olan bu kelime, doğanın güzelliklerini, özellikle de esintiyi ve ferahlığı anlatmak için tercih edilir. Bu makalede, "nesim anlamı nedir", "nesim TDK sözlük anlamı nedir", ve "nesim ile ilgili örnek cümleler nelerdir?" gibi sık sorulan sorulara detaylı yanıtlar sunuyoruz.

NESİM KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Birçok kişi, "Nesim TDK sözlük anlamı nedir?" diye aratarak bu kelimenin doğayla bağlantısını öğrenmek ister. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre nesim kelimesi, "hafif, hoş esen rüzgar, meltem" anlamına gelir. Bu kelime, doğanın ferahlatıcı etkilerini vurgulayan bir ifadeyi temsil eder ve özellikle şiirsel bir üslup taşıyan metinlerde kullanılır.

TDK Sözlük Anlamı: Hafif ve hoş esen rüzgar, meltem

NESİM KELİMESİNİN GÜNLÜK KULLANIMI

Nesim kelimesi, daha çok edebi metinlerde, şiirlerde ve yazılarda kullanılsa da günlük hayatta hoş bir rüzgarı veya hafif bir esintiyi tanımlamak için de tercih edilebilir. "nesim anlamı nedir?" diye soranlar için, bu kelimenin doğanın yumuşak dokunuşlarını ifade ettiğini söyleyebiliriz.

Örnek Cümleler:

Sabahleyin yüzümü okşayan nesim, güne mutlu başlamama vesile oldu.

Şair, dizelerinde nesim ile baharın gelişini müjdeliyordu.

Denizin üzerinde esen nesim, sahilde yürüyenleri serinletti.

Yaz günlerinin bunaltıcı sıcaklığına karşı, akşamüstü esen nesim bir kurtarıcı gibiydi.

NESİM KELİMESİNİN KÖKENİ VE EDEBİ KULLANIMI

Nesim, Arapça kökenli bir kelimedir ve Türkçe’ye Osmanlı döneminde geçmiştir. Arapça’da da benzer bir anlam taşıyan bu kelime, doğadaki huzur ve ferahlığı anlatmak için kullanılmaktadır. Özellikle şiirlerde, bahar aylarını ve huzuru tanımlayan bir ifade olarak yer alır.

Edebi Örnek:

"Gönlümü serinleten nesim, ruhumda tatlı bir huzur bırakır."

"Nesim eser, güller açar, bülbüller şarkılar söyler.

NESİM EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Nesim kelimesinin eş anlamlıları arasında "meltem", "esinti", ve "hafif rüzgar" yer alır. Ancak, nesim kelimesi genellikle daha romantik ve duygusal bir anlam taşır. Bu nedenle, eş anlamlı kelimeler her zaman aynı etkiyi yaratmayabilir.

NESİM KELİMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Bahar sabahlarında nesim, dallardaki çiçekleri nazikçe okşardı.

Nesim gibi hafif ve huzur verici bir rüzgar, yaz akşamlarını unutulmaz kılar.

Şairin ilhamı, nesimle beraber gelen o tarifsiz huzurdan kaynaklanıyordu.

Nesim nasıl kullanılır" diye merak edenler için bu cümleler yeterince açıklayıcı olacaktır.